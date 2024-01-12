Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 68,6’sı CHP - DEM Parti ittifakından rahatsız

Areda Survey araştırma şirketi CHP’nin bu tavrını halka sordu. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 62,4’ü CHP’nin ortak bildiriye imza atmamasını yanlış bulduğunu ifade etti.
CHP-DEM Parti İttifakı Çoğunluk Tarafından Destek Görmüyor
Aynı araştırmada katılımcılara, CHP-DEM Parti ittifakı hakkında ne düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 31,4’ü bu ittifakı desteklerken, yüzde 68,6’sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemediğini dile getirdi. Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinde CHP’ye oy verdiğini belirten vatandaşların yüzde 41,3’ü; DEM Parti’ye oy verdiğini belirtenlerin ise yüzde 56,8’i bu ittifakı desteklemiyor.
Yusuf Akın: CHP Yaşayacağı Oy Kaybını DEM Parti İttifakı ile Önlemeye Çalışıyor
Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Akın değerlendirmesinde; “CHP, İYİ Parti’nin desteğini geri çekmesi sonucunda yaşayacağı oy kaybını, DEM Parti ittifakı ile önlemeye çalıştığını gözlemliyoruz. CHP tabanındaki DEM Parti ittifakına, yüzde 58,7 oranıyla destek verilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. DEM Parti tabanında bu ittifaktan rahatsızlığını belirten yüzde 58,8’inin ise CHP’de siyasi anlamda bir karşılık göremediği için bu ittifaktan rahatsızlık duyduğunu ön görüyoruz.” ifadelerini kullandı.