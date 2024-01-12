Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 68,6’sı CHP - DEM Parti ittifakından rahatsız

Areda Survey, CHP-DEM Parti ittifakını Türk halkının nasıl değerlendirdiğini araştırdı. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 68,6’sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemiyor. DEM parti seçmeninin yüzde 56,8’i, CHP seçmeninin ise yüzde 41,3’ü bu ittifakı istemiyor.

Türk Halkının yüzde 62,4’ü, TBMM’de Ortak İmzalanan PKK’yı Kınama Bildirisini İmzalamayan CHP’nin Tavrını Doğru Bulmuyor

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 12 askerimiz şehit olmuştu. Bu menfur saldırı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin katılımıyla ortak bir bildiri yayınlanarak terör örgütü PKK kınandı. CHP ve DEM Parti ise bu ortak bildiriye imza atmadı. CHP ayrıca bir bildiri yayınladı.





Areda Survey araştırma şirketi CHP’nin bu tavrını halka sordu. Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, halkın yüzde 62,4’ü CHP’nin ortak bildiriye imza atmamasını yanlış bulduğunu ifade etti.

CHP-DEM Parti İttifakı Çoğunluk Tarafından Destek Görmüyor

Aynı araştırmada katılımcılara, CHP-DEM Parti ittifakı hakkında ne düşündükleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 31,4’ü bu ittifakı desteklerken, yüzde 68,6’sı CHP-DEM Parti ittifakını desteklemediğini dile getirdi. Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinde CHP’ye oy verdiğini belirten vatandaşların yüzde 41,3’ü; DEM Parti’ye oy verdiğini belirtenlerin ise yüzde 56,8’i bu ittifakı desteklemiyor.





Yusuf Akın: CHP Yaşayacağı Oy Kaybını DEM Parti İttifakı ile Önlemeye Çalışıyor

Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Akın değerlendirmesinde; “CHP, İYİ Parti’nin desteğini geri çekmesi sonucunda yaşayacağı oy kaybını, DEM Parti ittifakı ile önlemeye çalıştığını gözlemliyoruz. CHP tabanındaki DEM Parti ittifakına, yüzde 58,7 oranıyla destek verilmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. DEM Parti tabanında bu ittifaktan rahatsızlığını belirten yüzde 58,8’inin ise CHP’de siyasi anlamda bir karşılık göremediği için bu ittifaktan rahatsızlık duyduğunu ön görüyoruz.” ifadelerini kullandı.







