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Areda Survey araştırdı: İYİ Parti’deki tartışmaların arkasında yatan temel faktör ne?

Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya göre kamuoyunun yüzde 34,6’sı İYİ Parti içindeki tartışmaların yapılan usulsüzlüklerden kaynaklandığını düşünüyor.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:48 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:48 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener
İYİ Parti
'de son zamanlarda çeşitli gerginlikler devam ederken, AREDA Survey, Aralık ayı Sosyometre araştırmasında İyi Parti’nin içindeki tartışmaların arkasında yatan temel faktörün ne olduğunu araştırdı. Araştırma verilerine göre kamuoyunun yüzde 34,6’sı yapılan usulsüzlüklerin ifşa olmasının temel faktör olduğunu söylüyor.

Türkiye genelinde 1.752 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara
“Sizce İyi Parti’nin içindeki tartışmaların arkasında yatan temel faktör nedir?”
sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 34,6’sı yapılan usulsüzlüklerin ifşa olması, yüzde 34,2’si parti içindeki iktidar mücadelesi, yüzde 31,2’si ise CHP’yle ittifaka zorlama çabası olduğu şekilde değerlendirdi.


Araştırmanın metodoloji


Türkiye genelinde 1.752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile
“Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli”
kullanılarak gerçekleştirildi.




#İYİ Parti
#Areda Survey
#politika
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