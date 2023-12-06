Areda Survey araştırdı: İYİ Parti’deki tartışmaların arkasında yatan temel faktör ne?

Areda Piar araştırma şirketi Dünya Türk Kahvesi Günü’nün 10. yıldönümünde, Türkiye genelinde bin 100 kişi ile yapılan araştırmada Türkiye’deki kahve kültürünü kuşaklara göre ele aldı. Araştırmaya göre, tüm kuşakların ortak tercihi olan Türk Kahvesini yüzde 76,1 ile en çok tüketen ve yüzde 81 ile en çok keyif alan kuşak Baby Boomers oldu. Birlikte kahve içmek istenilen siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan olurken, film yıldızı kategorisinde ise Türkan Şoray yer aldı.