|
Gündem

Futbolcuların dolandırılmasından kim sorumlu? Araştırma şirketi Areda Survey Türk halkına sordu

Areda Survey araştırma şirketi, son günlerde gündemden düşmeyen ünlü futbolcuların dolandırılması konusunu halka sordu. Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleşen araştırmaya göre halkın yüzde 45,9’u dolandırıldığını söyleyen futbolcuların bizzat kendilerini sorumlu görüyor.

Seren Som
Seren Som
11:01 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcu isimlerinin de geçtiği dolandırılma davası devam ederken gündemi meşgul eden konu hakkında Türk halkının kimi sorumlu gördüğü araştırıldı.

Türkiye genelinde bin 752 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara,
‘’Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?’’
sorusu yöneltildi.
Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 45,9’u dolandırılma konusundan
“Futbolcuların kendileri sorumludur”
yanıtını verdi.

Ayrıca yüzde 30,5’i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23,6’sı ise futbolcuları dolandıran müdürü sorumlu gördü.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 1.752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



#Areda Survey
#Futbolda Dolandırıcılık
#Şeçil Erzan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde uyarı yaptı: Hafta sonu hava daha da soğuyacak!