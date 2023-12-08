Futbolcuların dolandırılmasından kim sorumlu? Araştırma şirketi Areda Survey Türk halkına sordu

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcu isimlerinin de geçtiği dolandırılma davası devam ederken gündemi meşgul eden konu hakkında Türk halkının kimi sorumlu gördüğü araştırıldı.
Ayrıca yüzde 30,5’i kurum olarak bankayı sorumlu bulurken, yüzde 23,6’sı ise futbolcuları dolandıran müdürü sorumlu gördü.
Araştırmanın Metodolojisi
Türkiye genelinde 1.752 kişinin katıldığı ve 28 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.