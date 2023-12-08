Futbolcuların dolandırılmasından kim sorumlu? Araştırma şirketi Areda Survey Türk halkına sordu

Fon vurgununda Seçil Erzan’ın telefon trafiği ortaya çıktı. HTS kayıtlarına göre son 6 ayda 9 bin 86 GSM görüşmesi yapan Erzan’ın, en çok parayı kaybettiği öne sürülen eski milli futbolcu Arda Turan ile 127 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Erzan, kendisine 500 bin dolar veren Zabıta Hüseyin Eligül ile 6 ayda 256 kez konuşmuş.