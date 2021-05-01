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Hayat Karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptı Canının acısını unuttu kırılan telefona üzüldü
AKTÜEL

Karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptı: Canının acısını unuttu kırılan telefona üzüldü

Bursa’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç, kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlandı. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin, kırılan cep telefonu ekranına üzülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi İHA
Karşıdan karşıya geçerken kamyon çarptı: Canının acısını unuttu kırılan telefona üzüldü
Kamyonet çarpan genç

Bursa'da Darstad Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen E.K. (17), A.Z’ninkullandığı otomobilin kendisine çarpmasıyla yerlerde sürüklendi. Kazanın etkisiyle yerden kalkamayan gence, ilk müdahale esnaf tarafından yapıldı. 112 Acil Servis beklerken, acısını unutan E.K., ’Telefonum gitti ağabey mahvolmuş’ diyerek feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen gencin bir an olsun elinden bırakmadı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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