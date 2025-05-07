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Kartal İmam Hatip Lisesi'nden 'İslami İlimler Çalıştayı': Öğrenciler 'güncel meseleler ve yeni arayışları' tartışacak

Kartal İmam Hatip Lisesi'nden 'İslami İlimler Çalıştayı': Öğrenciler 'güncel meseleler ve yeni arayışları' tartışacak

16:437/05/2025, Çarşamba
AA
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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 250'yi aşkın öğrenci, 10-11 Mayıs'ta Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenecek "İslami İlimler Çalıştayı"nda, fıkıh, kelam, hadis, tasavvuf ve tefsir alanlarında güncel sorulara cevap arayacak. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Çalıştayda, inanç problemleri, ahiret inancının değeri, İslami finans, tasavvufun sosyolojik ve psikolojik problemlerimize sunduğu imkanlar, putçuluk, hadis meseleleri ve bugün Peygamber Efendimizin şahsiyetini nasıl anlamamız gerektiğine kadar 25 başlık altında müzakerelerde bulunulacak" dedi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenecek İslami İlimler Çalıştayı, "Güncel Meseleler, Yeni Arayıșlar" başlığıyla gerçekleştirilecek.


Çalıştaya ilişkin açıklama yapan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, öğrencilerinin sosyal gelişimlerinin yanında, manevi gelişimleriyle de ilgili projeler uygulayan bir okul olduklarını söyledi.


Öztürk, Türkiye'de ilk olduğunu düşündükleri İslami İlimler Çalıştayı'nı 10-11 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini belirterek, Türkiye'nin 30 imam hatip lisesinden 250 müzakereci öğrencinin katılacağı çalıştayda, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf meclisi altında güncel meseleler ve yeni arayışların tartışılacağını dile getirdi.


Öğrencilerin müzakereler öncesinde 25 akademisyenden ders alarak çalıştaya hazırlandıklarını aktaran Öztürk, "Çalıştayda, inanç problemleri, ahiret inancının değeri, İslami finans, tasavvufun sosyolojik ve psikolojik problemlerimize sunduğu imkanlar, putçuluk, hadis meseleleri ve bugün Peygamber Efendimizin şahsiyetini nasıl anlamamız gerektiğine kadar 25 tane başlık altında müzakerelerde bulunulacak" ifadelerini kullandı.


"İslami ilimlere olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz"

Doç. Dr. Öztürk, gerçekleştirilecek çalıştayla gençlerin İslami tefekkürün bir parçası olacaklarını belirtti.


Aynı zamanda İslami ilimlere olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini aktaran Öztürk, programın gençler için önemine işaret ederek, "Tıp fakültesi, mühendislik, sosyal bilimler okuyacak gençlerin de İslami ilimlerle bir şekilde ilgileniyor olması ve İslam'ın güncel meselelerini gündemlerine alarak yeni bir ufukla, yeni bir yaklaşımla bu meseleleri bir düşünce, ödev olarak burada tartışacak olmaları değerli" diye konuştu.


Öztürk, "İslami İlimler Çalıştayı"nın çok yoğun bir çabanın eseri olarak gerçekleştiğini ifade ederek, açılış konferansını "İlim, Alim ve Alem Tasavvurumuz" başlığı altında eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşüncesi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in vereceğini söyledi.


Çalıştayda ayrıca, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu'nun "Kuruluş Asırlarında ve Günümüzde Fıkıh İlmi", 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık'ın ise "Çağdaş İlimler Tasnifinde İslami İlimleri Konumlandırma Üzerine" başlıkları altında konferans vereceğini dile getiren Öztürk, kapanış oturumunda ise öğrencilerin vardıkları sonuçları sunum olarak aktaracaklarını kaydetti.

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