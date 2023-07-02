Katar’dan ABD takımlarına büyük yatırım

Körfez ülkelerinin sporun yumuşak gücünü uluslararası siyasette nüfuz sağlamak için önemli bir araç olarak keşfetmeleri, milyar dolarlık yatırımların da önünü açtı. Önce Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İngiliz ve Avrupa futboluna yaptıkları yatırımlar. Son bir yılda, Körfez’in abisi Suudi Arabistan’ın hem İngiliz ligine ilgisi hem de Suudi Arabistan Profesyonel futbol ligine, ülkenin kamu yatırım fonu tarafından 20 milyar dolarlık yatırım yapması, gündemin ana başlıklarından. Avrupa ile başlayan bu yeni strateji şimdi ABD’ye ulaşmış durumda. El Cezire’nin haberine göre Katar Yatırım Fonu, ABD’nin başkentinde 3 spor kulübünün yüzde 5 hissesini 4 milyar dolarlık bir yatırım karşılığında satın aldığı belirtildi. Bu kulüplerden biri Amerikan profesyonel basketbol ligi (NBA) ekiplerinden Washington Wizards, diğeri ulusal hokey ligi (NHL) takımlarından Washington Capitals ve üçüncüsü ulusal kadın basketbol ligi (WNBA) takımlarından Washington Mystics. Sportico’ya göre, bu Katar’ın ABD profesyonel spor endüstrisine yaptığı ilk yatırım aynı zamanda bir yatırım fonunun bir Amerikan spor kulübünde pay sahibi olduğu ilk anlaşma olarak değerlendiriliyor.