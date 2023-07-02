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Hayat

Katar’dan ABD takımlarına büyük yatırım

Körfez ülkeleri sporun siyasetteki gücünü fark etti. Geçtiğimiz haftalar Katar Yatırım Fonu, ABD’nin en ünlü takımlarından hisse satın aldı. 4 milyarlık bu yatırım Katar’ın ABD profesyonel spor endüstrisine yaptığı ilk yatırım olarak değerlendiriliyor.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Körfez ülkelerinin sporun yumuşak gücünü uluslararası siyasette nüfuz sağlamak için önemli bir araç olarak keşfetmeleri, milyar dolarlık yatırımların da önünü açtı. Önce Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İngiliz ve Avrupa futboluna yaptıkları yatırımlar. Son bir yılda, Körfez’in abisi Suudi Arabistan’ın hem İngiliz ligine ilgisi hem de Suudi Arabistan Profesyonel futbol ligine, ülkenin kamu yatırım fonu tarafından 20 milyar dolarlık yatırım yapması, gündemin ana başlıklarından. Avrupa ile başlayan bu yeni strateji şimdi ABD’ye ulaşmış durumda. El Cezire’nin haberine göre Katar Yatırım Fonu, ABD’nin başkentinde 3 spor kulübünün yüzde 5 hissesini 4 milyar dolarlık bir yatırım karşılığında satın aldığı belirtildi. Bu kulüplerden biri Amerikan profesyonel basketbol ligi (NBA) ekiplerinden Washington Wizards, diğeri ulusal hokey ligi (NHL) takımlarından Washington Capitals ve üçüncüsü ulusal kadın basketbol ligi (WNBA) takımlarından Washington Mystics. Sportico’ya göre, bu Katar’ın ABD profesyonel spor endüstrisine yaptığı ilk yatırım aynı zamanda bir yatırım fonunun bir Amerikan spor kulübünde pay sahibi olduğu ilk anlaşma olarak değerlendiriliyor.

Atlantik’in batı yakasına geçti

Geçtiğimiz günlerde Financial Times’ta yayımlanan bir analize göre Amerikan spor endüstrisi dünyada en fazla karlılığa sahip spor organizasyonu olarak değerlendirilmişti. Katar’ın Atlantik’in batı yakasına yaptığı yatırımda bu verilerin de önemli rol oynadığını düşünebiliriz. Katar böylece dünya Kupası’nı organizasyonuyla sınıf atladığı spor dünyasında erişimini daha da genişletmiş oluyor. El Cezire’ye konuşan NBA basın sözcüsü Mike Bass da, geçen Kasım ayında alınan kararla, NBA takımlarına yabancı ve yerli yatırım fonlarının yönetimde kontrol hakkına sahip olmayan, azınlık hissesi almalarının önünün açıldığını” hatırlatıyor. Ancak bu alım talebinin NBA yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor.



#Kıyıda Köşede
#Aktüel
#Spor
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