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KÜLTÜR SANAT

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye vefa

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye vefa

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında düzenlenen “Kazasker Mustafa İzzet Dijital Sergisi” devam ediyor. 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 60’a yakın eseri üç boyutlu görülebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile düzenlediği dijital sergiler arasına yeni bir “360 Kültür Sanat” projesi daha ekledi.
İletişim Başkanlığı, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile düzenlediği dijital sergiler arasına yeni bir “360 Kültür Sanat” projesi daha ekledi.

İletişim Başkanlığı tarafından “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında, Ayasofya Camii’ndeki 7,5 metre çapındaki hat levhalarından Washington Anıtındaki mermer Osmanlı kitabesine kadar dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi, geçtiğimiz hafta Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde açıldı.

ÜÇ BOYUTLU SERGİ

  • İletişim Başkanlığı, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile düzenlediği dijital sergiler arasına yeni bir “360 Kültür Sanat” projesi daha ekledi. Bu kapsamda, Ayasofya Camii’ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesine, Kahire Kavalalı Türbesi’ndeki İnsan Suresi’nden Washington Anıtı’ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar birçok mekânda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi 31 Aralık tarihine kadar saat 10.00-16.00 arası ziyaret edilebilir. 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü “360 Kültür Sanat Gösterimi” kapsamında gezilebilir. Sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanıyor.

MUSİKİ VE YAZIDA ÖNCÜ İSİM

Bilindiği gibi Ayasofya’nın her tarafında Mustafa İzzet Efendi’nin hat eserlerini görmek mümkün. Yine İstanbul Üniversitesinin girişinde yer olan yazıda da imzası bulunur. Öte yandan bilgisayarlarda kullanılan fontların da Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait olduğunu hatırlatan İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat ise sergi hakkında şu bilgileri veriyor: “Mustafa İzzet Efendi, hat yazımının yanında tarz-ı cedid olarak adlandırılan makamı bulan kişidir. Biz 60’a yakın eserinin sergilendiği, harita teknolojisinin ve hologram sistemlerinin uygulandığı dijital alanların maksimum düzeyde kullanıldığı bir sergiyi sanatseverlerimizle buluşturduk. Görsel zenginliğin yanında işitsel anlamda da Mustafa İzzet Efendi’nin naatı-ı şerifinden mısraları da dinleme imkanı elde etmiş olacağız.”

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla yansıtılıyor.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi kimdir

  • Eserleri sınırları aşmış hat sanatının önemli temsilcilerinden olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801’de Kastamonu Tosya’da doğdu. Osmanlı sanat dünyasının saygıdeğer isimlerinden olan Mustafa İzzet Efendi, hayatı boyunca 11 mushaf, 30’dan fazla enam, 250’den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka yazdı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 1848’deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nur Suresi istifi en önemli eserleri arasındadır. Washington Anıtı’nda bulunan kitabesi ile de sınırları aşmış bir hattat olan Mustafa İzzet Efendi’nin nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılabına kadar kullanıldı. 15 Kasım 1876’da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane’deki Kadirihane Tekkesi’nin haziresine defnedildi.
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