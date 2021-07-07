Hayat Kemal Sunal filmi gerçek oldu Ekmeğin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı
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Kemal Sunal filmi gerçek oldu: Ekmeğin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sabah kahvaltı yapmak için fırından ekmek alan vatandaş ekmeği ikiye böldüğünde içinden ip çıktı. Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Kemal Sunal filmi gerçek oldu: Ekmeğin içinden çıkanı görünce neye uğradığını şaşırdı
Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, yetkililere çağrıda bulundu.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Mustafa Avcı isimli vatandaş, sabah kahvaltı yapmak üzere fırından ekmek aldı. Daha sonra evinde kahvaltı sofrasına oturan vatandaşın 4 çocuğu ve eşi ile birlikte kahvaltı yaptığı sırada ekmeği bölmesiyle şoka uğraması bir oldu. Bölünen ekmeğin tam ortasından uzun bir ip çıktı. Gördüğü manzara karşısında çok şaşıran Avcı, durumu telefonla belediye başkanına bildirerek gerekenin yapılmasını istedi.

Bunun sorumlusu kim olacaktı?

Çektiği bir video ile başından geçen olayı dile getiren Mustafa Avcı, “Bugün sabah kahvaltı yapmak için masaya oturdum amma, ekmeği ikiye böldüğümde böyle bir ip çıktı orta yere. Emirdağ’da aldığım ekmekten böyle bir ip çıktı, ortaya ipi çekiyorum ama çıkmıyor, ekmekte gidiyor.

Benim 4 tane çocuğum var midesinde ve bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı, bunun sorumlusu kim olacaktı? Emirdağ Belediye Başkanlığının bütün fırınları denetlemesini istiyorum.

Sonuçta insanız, bu ekmek bu şekilde yenilmez. Kemal Sunal’ın aynı filmindeki gibi, çekiyorsun çekiyorsun ip geliyor, biz de çekiyoruz çekiyoruz ip geliyor” diye konuştu.

İHA

Kemal Sunal'ın 'Deli Deli Küpeli' filmini hatırlattı

  • İlginç olay, Kemal Sunal’ın 1986 yılında gösterime sunulan ‘Deli Deli Küpeli’ filminde fırın denetimi sırasında ekmeğin içinden bir yumak ipin çıktığı sahneyi hatırlattı.

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Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesinde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi.

Bölgede bulunan bir ekmek fırınında kaydedilen görüntülerde, birkaç kişinin ekmek hamurunu tekmelediği ve tavana fırlattığı hareketler büyük tepki çekti.

Videoyu çeken kişinin, 'Şimdi bu hamuru ekmek yapıp millete satacak' dediği de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada videoya yorum yapan vatandaşlar, yetkililerin söz konusu fırın ve çalışanları için harekete geçmesini talep etti.


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