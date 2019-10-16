Hayat Kırkağaça özgü 4 asırlık lezzet parmak ısırtıyor ilk kez tadanlar müdavimi oluyor
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Manisa haberleri: Pideli ayak paça yemeği büyük ilgi görüyor!

Kırkağaç'a özgü 4 asırlık lezzet parmak ısırtıyor ilk kez tadanlar müdavimi oluyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin 4 asırlık lezzeti 'Pideli ayak paça' yemeği, büyük ilgi görüyor. Bu yemeği ilk kez tadanlar, müdavimi oluyor. Sağlığa faydalı olan 'Pideli ayak paça', özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten koruyor.

Haber Merkezi DHA
Yöreye özgü pide, paça ve paça eti suyundan yapılıyor.
Yöreye özgü pide, paça ve paça eti suyundan yapılıyor.

Osmanlı'dan bugüne gelen 4 asırlık geçmişe sahip Kırkağaç'a özgü 'Pideli ayak paça' yemeği, parmak ısırtıyor.

Damakta bıraktığı leziz tadıyla pideyi ayak paça, çevre il ve ilçelerden birçok kişinin Kırkağaç'a gelmesini de sağlıyor. Yöreye özgü pide, paça ve paça eti suyundan yapılan ve porsiyonu 10 lira olan lezzet, ilk kez tadanları müdavimi yapıyor.

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Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten koruyor.

'Pideli ayak paça' yemeğinin yapımı

Kırkağaç'ta 25 senedir lokanta işleten evli ve 3 çocuk babası aşçı Emin Karaaslan, 'Pideli ayak paça' yemeğinin yapımında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

  • "Yöreye özgü yemeğimizin yapımı ilk olarak pideden başlar. Pidemiz yöreye özgüdür. 'Çakal' pide olarak bilinir. Pideleri önce ince ince ufak kareler şeklinde kesersiniz. Tabağa yerleştirirsiniz. Sonra kuzunun kelle ve paça etini suyun içerisinde 5 saat boyunca bekletirsiniz. Ardından 2 saat boyunca kaynatırsınız. Bu kaynayan suyu etinden ayırırsınız.
  • Elde edilen o suyu, pidenin üstüne dökersiniz. İşte tam da püf noktası burada başlıyor. Suyunu ne çok ne de az koyacaksınız. Çok koyarsanız pideler çok ıslanacak, az koyarsanız pideler kuru kalacak. Tam kıvamını tutturmanız gerekiyor. Daha sonra paçanın etini ıslanan pidelerin üzerine serpiştiriyorsunuz. Sonra kırmızıbiber, isteğe göre sirke, sarımsak ya da limon. En son olarak bolca tereyağı koyuyorsunuz. Şimdi yemeğimiz servise hazır."

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Kırkağaç'a özgü 'Pideli ayak paça' yemeği, parmak ısırtıyor.

Karaaslan, bu yemeğin sağlığa da oldukça faydalı olduğunu vurgulayarak, "Zengin vitamin ve mineral içeriği nedeniyle doğal antibiyotik. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarında soğuk algınlığı ve gripten korur" dedi.

Müşteriler, yemeği severek tüketiyor.

Müşterilerden tam not

Müşterilerden Ahmet Nalçakan (62), "Bu lezzeti uzun yıllardır yiyoruz. Burada yaşayanlar, bu yemeğin ne olduğunu bilir. Tadı güzel. Her zaman yenilir" dedi.

Bir diğer müşteri Nazif Çakır (42) ise, "Hemen hemen her gün, iş çıkışı gelirim. Pideli paça yerim. Lezzetli ve çok şahane bir yöresel yemeğimizdir. Ben genelde limonlu ve sarımsaklı yerim. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Porsiyonu 10 lira olan lezzet, ilk kez tadanları müdavimi yapıyor.

Aşçı Emin Karaaslan
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