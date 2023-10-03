Kocaeli Kitap Fuarı 13'üncü kez kapılarını açacak: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen etkinliği 9 gün sürecek





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Maide Kafede düzenlenen basın toplantısında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, K.O.Ü Genel Sekreteri Mustafa Eren ve Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım hazır bulundu.





TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN FUARI

Genel Sekreter Gündoğdu Kocaeli Kitap Fuarı’nın sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü düzenlediği klasik bir buluşmanın ötesine geçip günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform olmasını hayal ettiklerini söyledi. Geçen zaman zarfında bu hayalin büyük ölçüde başarıldığını kaydeden Genel Sekreter, “Son beş yılda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olmamız bunun en büyük kanıtlarından biridir” dedi.

KİTAP FUARI RAKAMLARI

Genel Sekreter Gündoğdu basın toplantısında geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Kitap Fuarlarında ulaşılan rakamlarla ilgili bilgi paylaştı. 2009’da 10 bin ziyaretçiyle başlayan kitap buluşmasında geçen yıl 905 bin kitapsevere ulaşıldığını aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, bu 13 yılda toplamda 6,5 milyona yakın ziyaretçinin sevdiği yazarlarla buluşturulduğunu bildirdi. Bine yakın yazar ve şairin misafir edildiğini söyleyen Genel Sekreter, Ağaçlar Kitap Açıyor, Kitap Kumbarası gibi onlarca eğlenceli etkinlikle çocuk, genç edebiyatının önemli isimlerinin ağırlandığını böylece milyonlarca çocuk ve gence ulaşıldığını anlattı.





KİTAP FUARI’NIN EN BÜYÜK KAZANIMI

Böylece kitap sevgisinin çocuk ve gençlerin hayatının bir parçası olmasına vesile olduklarını kaydeden Genel Sekreter, “Bence Kocaeli Kitap Fuarı olarak en büyük kazanımlarımızdan biri budur” şeklinde konuştu. Genel Sekreter bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap sevgisini eğlenceli bir şekilde vermeyi amaçlayarak hayata geçirilen Çocuk isimli derginin 13. Kocaeli Kitap Fuarında çocuklara ulaştırılacağını kaydetti.

TEMA: ŞEHİR VE KİTAP

Basın toplantısında Şehir ve Kitap olarak belirlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması ile ilgili bilgi sunuldu. “Bu seneki ana temamızı “Şehir ve Kitap” olarak seçtik” diyen Genel Sekreter Gündoğdu şöyle konuştu: “Bu kararı alırken çıkış noktamız; hızla artan şehirleşmenin gelecek 10 yılın ve ötesinin en temel meselelerinden biri olduğuydu. Tüm dünyada şehirleşme büyük bir hızla artıyor.

2050’da dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı ve nüfusu 10 milyonu geçen mega kent sayısının iki-üç katına çıkacağı öngörülüyor. Bu büyük yer değiştirme, hepimizi şehir ve şehirli olmak kavramlarını yeniden düşünmeye zorluyor ve beraberinde onlarca soruyu da getiriyor. Bugün, şehirlerimizi son deprem afetinin de etkisiyle yapıların güvenliği üzerinden ele alıyoruz. Ama bireyler arasındaki toplumsal bağları, oluşan kültürel çeşitliliği, bir arada yaşama ve toplumsal uyum konularını göz ardı ediyoruz. Oysa göçler, afetler, ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisi şehirlerimizin, insanımızın, toplumumuzun kimliğini de değiştiriyor ve dönüştürüyor. İşte bu nedenle birbirinden değerli yazar, düşünce insanının rehberliğinde ve onlardan ilham alarak değişen, dönüşen şehri, insanı anlamak ve geleceği nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak üzerine 7-15 Ekim tarihleri arasında dokuz günlük bir düşünce yolculuğuna çıkacağız.”





2023 RAKAMLARI

9 gün boyunca Kâğıttan Dünyaların Keşfine çıkılacak olan yolculuktaki bazı rakamlar da basın toplantısında ilan edildi. 13. Kocaeli Kitap Fuarı’na 450’den fazla yazar ve şairin eşlik edeceğini belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Bu dokuz günde, Yapı Kredi’den Turkuaz Kitap’a, Can’dan Dergah’a, Alfa’dan Timaş’a, Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli’nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak. Bu sene bizi heyecanlandıran bir diğer gelişme de sivil toplum kuruluşlarının ilgisi oldu. Tam 102 STK, stantlarıyla 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda olacak” dedi.





8 BİN METRAKELİK ALANDA ÇADIR ALANI

Öte yandan ziyaretçilerin daha rahat edebilmeleri için genişletilen Kitap Fuarı yerleşkesi de basın toplantısında ele alındı. Tek parçada 8 bin metrekarelik son derece ferah bir çadır alanı kurulduğunu ifade eden Genel Sekreter, “Ayrıca bin 500 metrekarelik ek bir çadır alanımız daha var. Böylece Kocaeli Kongre Merkezi’nin 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanı dahil 13 bin metrekarelik bir alanda kitap dostlarımızı ağırlayacağız” diye konuştu





13. KOCAELİ KİTAP FUARI’NIN PROGRAMI

Basın toplantısında 13. Kocaeli Kitap Fuarının 9 günlük programı da aktarıldı. Bu çerçevede 13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamındaki etkinliklerin startı 4 Ekim Çarşamba günü Kocaeli Üniversitesindeki Açık Havada Sinema Keyfi ile başlayacak.





6 EKİM CUMA GÜNÜ AĞAÇLAR KİTAP AÇACAK

6 Ekim Cuma sabahı ise artık klasikleşen Ağaçlar Kitap Açıyor etkinliği Cumhuriyet Bulvarı’nda yapılacak. Aynı günün akşamı 19.30’da açılış gerçekleştirilecek ve bu etkinlikte Şehri Okuyan İnsan adlı özel bir gösteri düzenlenecek. Gösteride Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu koro şefi İhsan Özer’in yönetimindeki orkestraya Hakan Aysev, Dilek Türkan, Ayfer Vardar eşlik edecek.





İKİ TEMATİK PROGRAM HAZIRLANDI

Bu seneki kitap fuarı kapsamında iki tematik program oluşturuldu. Bunlardan ilki Şehirlerin Işığı olacak. 7 ile 14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nin A ve C holleri arasındaki açık alanda her gün akşam 20.00’de müzikle, şiirle ve sohbetle şehirlerin hikâyeleri konuklara dinletilecek. 7 Ekim Cumartesi akşamı Ahmet Selçuk İlkan’ın “Bu Şehir ve Sen” başlıklı şiir dinletisi ile başlayacak olan Şehirlerin Işığı etkinliklerinde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sedat Anar ve Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası konser verecek.





10 EKİM: ÖMER ÖZTÜRK – MEHMET ÖZGÜR

10 Ekim Salı günü TRT’de yayımlanan Vapurda Çay Simit Sohbetleri programının yapımcısı ve sunucu Ömer Öztürk ile ünlü oyuncu Mehmet Özgür’ün “Şehrin Raconu” sohbeti okurlarla buluşacak.





13 EKİM: YABANCILARIN GÖZÜNDEN KOCAELİ

13 Ekim Cuma akşamı Gazeteci Engin Şahin’in yöneteceği Yabancıların Gözünden Kocaeli Sohbetinde; Kocaeli’nde yaşayan 5 yabancı konuk, kendilerinin gördüğü Kocaeli’ni ve deneyimlerini aktaracak.





14 EKİM ABUR CUBUR SHOW

Şehirlerin Işığı’nın son etkinliği Abur Cubur Show olacak. Şovun oyuncuları kitap fuarı için hazırladıkları ve “Sayfalarca Kahkaha” adını verdikleri özel içerikle 14 Ekim Cumartesi akşamı sahne alacak.





ŞEHİR KONUŞMALARI

Fuar boyunca her gün bir buluşmayla Türk edebiyatının güçlü yazarlarından kültür, sanat, şiir, futbol, tarih, gençlik ekseninden şehirler aktarılacak. Söz konusu etkinlik kapsamında Kemal Sayar, “Şehir İnsanın Anlam Arayışını”, Prof. Dr. Erol Göka ise “Türk’ün Göçebe Ruhu ve Şehir” başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek. Şef Mehmet Yalçınkaya, şehrin yemek kültürü ve gastronomi üzerindeki etkilerini paylaşırken, sanatçı Yücel Arzen “Şehrin Şarkıları” başlıklı söyleşisinde mekan ve şarkılar arasındaki bağları anlatacak. Şehir Konuşmaları altında ayrıca Beyhan Budak “Mutlu Şehir, Mutlu İnsan”, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu “Kadim İlim Şehirleri”, Celalettin Çelik “Mekanın Telkini: Müzikten Mimarlığa Poetik Seyahatler”, Beşir Ayvazoğlu ise “Dünyayı Güzelleştirmek: Turgut Cansever” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.





FUTBOL VE ŞEHİR

Şehir Sohbetleri programı içinde Futbol ve Şehirler konulu oturumlar da yer alacak. Şehirlerin hatta aynı şehrin futbol kulüpleri arasındaki rekabetin tarihsel arka planını, futbolun bir şehir üzerindeki etkilerini futbol antrenörü Yılmaz Vural ile Yunus Dallı anlatacak.





ŞEHRİN TİYATROSU

Türk tiyatrosunun çınarları Zihni Göktay, Ayla Algan ve Mehmet Atay, Kocaeli Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı moderatörlüğünde geçmişten bugüne tiyatronun şehir hayatındaki rolünü, tiyatro-şehir ilişkisini muhteşem anılar eşliğinde paylaşacak.









750’DEN FAZLA SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

Bu iki tematik programın yanı sıra Kocaeli Kitap Fuarı’nda 750’den fazla söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. Sevilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Saliha Erdim, Sevil Atasoy, Nurullah Genç, Ender Saraç, Mim Kemal Öke, Hande Fırat- Zafer Şahin, İhsan Süreyya Sırma, Ziya Selçuk, Hakan Çelik 13. Kocaeli Kitap Fuarında söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Vatandaşlar 13. Kocaeli Kitap Fuarı ile ilgili daha fazla bilgiye ise hazırlanan kitapçıklardan ya da www.kocaelikitapfuari.com adresinden ulaşabilecek.





BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ SERGİLER

13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında ayrıca münazaranın yanı sıra yapay zekâ, minyatür ve kadim esnaflar gibi önemli sergiler de izleyenlerin beğenisine sunulacak.





KOLAY ULAŞIM İÇİN İMKÂNLAR SEFERBER EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ziyaretçilerin Kocaeli Kitap Fuarına ulaşabilmesi ve sıkıntı yaşamaması için tüm imkânlarını seferber etti. Genel Sekreter Gündoğdu bu aşamada vatandaşlardan öncelikle tramvay hattını kullanmalarını rica etti. Tramvayla Kongre Merkezi durağında inip üst geçitten karşıya geçerek Kongre Merkezi’ne kolaylıkla ulaşım sağlanabildiğini hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, tramvay seferlerinin özellikle hafta sonları artırılacağını duyurdu.





ENGELLİ TAKSİ GÖREV BAŞINDA OLACAK

Engelli vatandaşlar ulaşım taleplerini Alo 153’e iletebilecek. Engelli Taksi birimi iş birliğiyle engelli vatandaşların ulaşımı sağlanacak.





OTOPARK ALANLARI OLUŞTURULDU

Özel araçlarıyla gelecek vatandaşlar için de Seka Hastanesi ile Sekapark 3. Etap otopark alanlarının hazırlandığını anlattı. Bu kapsamda ayrıca öğrenciler için ise özel otobüs seferleri koyuldu. Kartepe, Gebze, Karamürsel ilçelerinden katılım sağlayacak vatandaşlar için de ring servisleri oluşturuldu. Ring servis saatlerine ilişkin planlama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.







