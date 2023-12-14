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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a fahri doktora unvanı verdi

Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde 'fahri doktora' unvanı verildi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, ''25 yıllık belediye başkanlığı döneminde yerel yönetimlerde öncü ve farklı yaklaşımları sosyal belediyecilik alanındaki örnek uygulamaları üniversitemize ve eğitime yapmış olduğu katkılar nedeniyle sayın Murat Aydın'a fahri doktora unvanı verilmesine karar verilmiştir'' açıklamasında bulundu. Aydın, ''Beykoz halkına da can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizi belediye başkanı olarak seçtiler. Belediye benim ailemdir. Benim ailem Beykoz'da 250 bin kişilik bir ailedir'' ifadelerini kullandı.

15:47 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Murat Aydın’a Fahri Doktora diplomasını takdim etti.
Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Murat Aydın’a Fahri Doktora diplomasını takdim etti.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a fahri doktora unvanı verildi.


Senato kararı üniversitenin rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından okundu. Cübbe giyme merasiminin ardından Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Murat Aydın’a Fahri Doktora diplomasını takdim etti.



Aydın, ''Rahmetli anneme, babama rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Bizi yetiştirdi. Üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Beykoz halkına da can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizi belediye başkanı olarak seçtiler. Belediye benim ailemdir. Benim ailem Beykoz'da 250 bin kişilik bir aile'' ifadelerini kullandı.


Programda Aydın'ın, çağdaş belediyeciliğin gereği olarak teknolojiyi her alanda kullanması, çevre bilinci, eğitimde eşitliğin sağlanması gibi konularda da başarı ile anıldı.


Törene Kocaeli’nin önceki dönem Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurul Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ve akademisyenler katıldı.

#Murat Aydın
#Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
#Fahri Doktora
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