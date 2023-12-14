Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Beykoz Belediye Başkanı Aydın'a fahri doktora unvanı verdi

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanına layık görüldüm. Bugün gençlerle buluşmamızda cübbeyi giydik ve benim için çok kıymetli bu payeyi Gazzeli mazlumlara atfettik. Gençlerimizin geleceği, hemşehrilerimizin mutluluğu ve tüm dünyanın huzur ve… pic.twitter.com/3AP7PhlOeS

Aydın, ''Rahmetli anneme, babama rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Bizi yetiştirdi. Üzerimizde emeği olan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Beykoz halkına da can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizi belediye başkanı olarak seçtiler. Belediye benim ailemdir. Benim ailem Beykoz'da 250 bin kişilik bir aile'' ifadelerini kullandı.