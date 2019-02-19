Hayat Komadan anne olarak çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı
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​Komadan anne olarak çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı

Komadan anne olarak çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'de yaşayan Ebony Stevenson, komaya girdi ve hastaneye kaldırıldı. 4 gün sonra kendine gelen Stevenson, bir bebek sahibi olmuştu. Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen genç kadın, "Uyandığımda hemşirenin beni tebrik ettiğini ve bir bebek sahibi olduğumu söylediğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Doğumdan önce kusmaya başlayan genç kadın komaya girdi ve uyandığında bebeği olduğunu öğrendi.
Doğumdan önce kusmaya başlayan genç kadın komaya girdi ve uyandığında bebeği olduğunu öğrendi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Ebony Stevenson, 2 Aralık 2018 günü şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar genç kızı bilinçli olarak uyuttu ve geçici koma haline aldı. Bu süre zarfında doktorlar Stevenson için acil olarak sezeryan operasyonuna başladı. Bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Stevenson'un annesi, kızının aniden kusmaya başladığını ve banyoya koştuğunu, akabinde nöbet geçirmeye başladığını söyledi. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerini aradığını ve kısa sürede ambulansın gelerek kızı Stevenson'u aldığını söyledi.

Üç gün komadan kalan genç kadın, gözünü açar açmaz hemşirelerden anne olduğunu öğrendi.

Uyanır uyanmaz hemşireden bebek tebriği

The Sun'ın haberine göre, anne, kızı Stevenson'un hastaneye ulaştıktan sonra 3 Aralık'ta doktorların sezeryana başladığını ve 3.2 kilo ağırlığında bir kız çocuk dünyaya getirdiğini ifade etti. Komadan çıkan Ebony Stevenson, bir bebek sahibi olduğunu öğrendi. Ebony Stevenson o anı şöyle anlattı:

  • "Uyandığımda hemşirenin beni tebrik ettiğini ve bir bebek sahibi olduğumu söylediğini hatırlıyorum. Ben uyanmadan hemen önce de bebeği göğsümün üstüne koymuşlardı."
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