Konuk ettiği Mansur Yavaş'ı unuttu: Uğur Dündar canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda konuştu. "Ayrımcılığı elimizin tersiyle ittik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman kardeşlerimizin bende ayrı bir yeri var. Sosyal medyada yayılan ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu. İnşa ettikleri Türkiye'nin eşitlikçi bir Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Noksanlarımız olsa da bu Türkiye 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl öncesinden çok daha özgür ve daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur." dedi.