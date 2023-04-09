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Hayat

Konuk ettiği Mansur Yavaş'ı unuttu: Uğur Dündar canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi

Uğur Dündar, Mansur Yavaş ile yaptığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlerken yakalandı. Dündar'ın telefondan Erdoğan'ın konuşmasını açıp sesini kapatmaya çalışırken panik olduğu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

01:48 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Uğur Dündar canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını açtı.

Uğur Dündar canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını açtı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken televizyon programlarında da seçim sürecine ilişkin yayınlar ağırlık kazanmaya başladı.

Yapılan yayınlarla her gün yeni bir siyasi isim ekranlarda yerini alırken tv100'deki bir programda ilginç bir olay yaşandı.

Uğur Dündar, tv100 kanalındaki programında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı konuk etti.

Panikleyip sesini kapatmaya çalıştı

Ancak yayın devam ederken Dündar'ın cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını açtığı görüldü.

Erdoğan'ın konuşmasını açan Dündar panik halinde cep telefonunun sesini kapatmaya çalıştı.

Uğur Dündar'ın canlı yayın esnasında Mansur Yavaş'ı unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını açtığı o anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.




İstanbul yeni metrosuna kavuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaşehir Metrosu açılış töreninde CHP'li İBB'ye sert tepki
İstanbul yeni metrosuna kavuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaşehir Metrosu açılış töreninde CHP'li İBB'ye sert tepki

CHP'li İBB'nin yapımını tamamlayamadığı Başakşehir – Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro Hattı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metro hattının açılış töreninde yaptığı açıklamada, " Biz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına bırakamayız." dedi. İBB'nin 3 yılı geçen sürede İstanbul'a tek bir çivi dahi çakmadığını vurgulayan Erdoğan, "Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız." diye konuştu. 14 Mayıs vurgusu yapan Erdoğan, "Vatandaşım önce parlamento seçimlerinde sonra 2024'te bunlara dersini verecek." ifadelerini kullandı.


#Uğur Dündar
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Mansur Yavaş
1 saat önce
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