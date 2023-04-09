Konuk ettiği Mansur Yavaş'ı unuttu: Uğur Dündar canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi

Uğur Dündar canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını açtı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken televizyon programlarında da seçim sürecine ilişkin yayınlar ağırlık kazanmaya başladı.
Yapılan yayınlarla her gün yeni bir siyasi isim ekranlarda yerini alırken tv100'deki bir programda ilginç bir olay yaşandı.
Uğur Dündar, tv100 kanalındaki programında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı konuk etti.
Panikleyip sesini kapatmaya çalıştı
Ancak yayın devam ederken Dündar'ın cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını açtığı görüldü.
Erdoğan'ın konuşmasını açan Dündar panik halinde cep telefonunun sesini kapatmaya çalıştı.
Uğur Dündar'ın canlı yayın esnasında Mansur Yavaş'ı unutup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını açtığı o anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.