Konya'da isim benzerliği nedeniyle kayıtlara ölü olarak geçti: Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

Antalya'da oturan Mehmet Kurt, 6 Eylül’de memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı.





Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi.





Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.





Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına öldü olarak geçti.





YAŞADIĞINI İSPATLAMAK İÇİN MÜRACAAT ETTİ





Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi.





Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.





"ÖLÜ GÖRÜNÜYORUM, EMEKLİ MAAŞIMI ALAMIYORUM"





Nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü için emekli maaşını alamadığını belirten Mehmet Kurt, “Jandarma arayıp, durumu anlatınca Yunak ilçesine gittim. Jandarma ve savcılığa ifade verdim. Sonra Ilgın'a geldim. Burada savcılığa ifade verdim. Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum.





Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum.” dedi.





"EŞİMİ TEDAVİ ETTİREMİYORUM"



