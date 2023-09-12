Konya'daki antik kentte bulundu: Bin 800 yıllık sunak arkeologları da şaşırttı

Konya'nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı" denildi.