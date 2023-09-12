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Konya'daki antik kentte bulundu: Bin 800 yıllık sunak arkeologları da şaşırttı

Konya'nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı. Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığındaki kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenildi. 

13:22 . 12/09/2023 Salı
DHA
Konya'daki antik kentte bin 800 yıllık sunak bulundu

Konya'daki antik kentte bin 800 yıllık sunak bulundu

Konya'nın Karatay ilçesindeki Savatra Antik Kenti'nde, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı sunak ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3'üncü yüzyıla tarihlendirilen, 3 tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı" denildi. 

Antik kentteki Roma tiyatrosunda, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık başkanlığındaki kazıda 1,5 metre derinlikte bulunan sunağın, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenildi. Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Konya Arkeoloji Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.





#konya
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