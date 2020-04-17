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Koronavirüsle mücadelede bir yardım eli daha: Gastroinisiyatif

Koronavirüs salgınının tüm dünyada ve Türkiye’de yıkıcı etkisinin devam ettiği şu günlerde yardım ve destek çağrıları hız kazandı. Bir yardım hareketi de Hotel-Restoran-Catering (HoReCa) sektöründen geldi. Gastroinisiyatif adı altında yardıma ihtiyacı olan kimseler ile koronavirüsle mücadelede hayatlarını riske atarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları için hayata geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gastroinisiyatif, koronavirüsle mücadelede emek harcayan sağlık çalışanları ile ihtiyaç sahipleri için düzenli olarak gıda desteği sağlıyor.
Gastroinisiyatif, koronavirüsle mücadelede emek harcayan sağlık çalışanları ile ihtiyaç sahipleri için düzenli olarak gıda desteği sağlıyor.

Koronavirüs ile mücadelede Türkiye tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında mağdur olan ihtiyaç sahipleri ve büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları bu süreçte en çok düşündüklerimiz oldu. Onlar için farklı yardım kampanyaları ve farkındalık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yardıma ihtiyacı olan kimseler ile koronavirüsle mücadelede hayatlarını riske atarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları için hayata geçirilen Gastroinisiyatif isimli çalışma da bunlardan biri.

Sloganları 'Birlikten Sağlığa'

Hotel-Restoran-Catering (HoReCa) sektörünün tüm paydaşları, katmanları ve gastronomi profesyonelleri bu çalışma için el ele verdi. Devlet hastanelerinde görevini yerine getiren sağlık çalışanlarına, işsiz kalmış ve ücretsiz izne çıkarılmış sektör çalışanlarına ve yardıma ihtiyacı olanlara gıda desteğinde bulunmak için yola çıkan inisiyatif, “Birlikten Sağlığa” slagonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Sektörde önemli bir payı elinde bulunduran markalar, ihtiyaç sahipleri için el ele verdi.

Sağlık çalışanlarına destek ve motivasyon için düzenli olarak hastanelere gıda paketleri ulaştırılıyor.

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