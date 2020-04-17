Hayat Bin yetim ailesinin yüzü gülecek
AKTÜEL

Bin yetim ailesinin yüzü gülecek

Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal desteklerine hız veren Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine bin TL destek kampanyası başlattı. '1000’e 1000 Kat, Evlere Bereket Dolsun' Kampanyası ile şu ana kadar 95 ailenin ihtiyacı karşılandı. 550 aileye ise kumanya ulaştırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine destek oluyor.
Yetim Vakfı, düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine destek oluyor.

Türkiye koronavirüse karşı topyekûn mücadele verirken sosyal destek çalışmalarına bir katkı da Yetim Vakfı’ndan geldi. Yetim Vakfı, sosyal inceleme sonucu düzenli geliri olmadığı tespit edilen yetim ailelerine destek kampanyası başlattı. '1000’e 1000 Kat, Evlere Bereket Dolsun' isimli kampanya ile bir haftalık zaman zarfında 95 ailenin hesabına bin TL yatırılarak acil ihtiyaçları karşılandı.

DÜZENLİ GELİRİ OLMAYAN AİLELER ÖNCELİKLİ

Başlarında ebeveynlerinden biri olmayan ve geçimlerini gündelik işlerle sağlayan aileler, koronavirüs önlemleri sebebiyle evlerinden ayrılamıyor. Bu süreçte gelirlerinden mahrum olan pek çok aile ihtiyaçlarını hayırseverlerin destekleriyle karşılıyor. Yetim Vakfı, Valiliklerce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile iletişim halinde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sosyal incelemelerini tamamladığı yetim ailelerine sosyal ve psikolojik desteklerini devam ettiriyor.

Suriyeli yetimlerin annelerinden maske desteği
FOTOĞRAF 8
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Yetim Vakfı’na bağlı olarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında bin 20 yetim çocuğun barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı Reyhanlı Eğitim Köyü Atölyeleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretim tesisi oldu.
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Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Reyhanlı Eğitim Köyü Tekstil ve Tasarım Atölyesi’nde Suriyeli 10 yetim annesi ve 2 personel maske üretimine başladı. Maskeler, kaymakamlık tarafından ilçedeki kamu kuruluşlarının ihtiyacı için kullanılacak.
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Aralarında Suriyeli yetimlerin annelerinin de bulunduğu atölye çalışanları koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tamamen izole edilen atölyede maske, eldiven, dezenfektan gibi tedbirlere uyarak üretim gerçekleştiriyor.
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Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, maskelerin sağlık standartlarına uygun olarak üretildiğini ve Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine omuz vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.
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Dinçer, ayrıca tekstil atölyesinde 10 Suriyeli anne ve 2 personelle birlikte günde bin adet maske üretmeyi hedeflediklerini de ifade etti.
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Tüm ihtiyaçları Yetim Vakfı’nca karşılanan Reyhanlı Eğitim Köyü, savaş mağduru Suriyeli yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ilçedeki yetim çocuklara barınma ve eğitim hizmetleri sunuyor.
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Bu köyde anaokulu, özel milletler arası ilkokul ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi hizmet veriyor.
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2019 yılında 195’i yatılı olmak üzere toplam bin 20 çocuğa hizmet veren Reyhanlı Eğitim Köyü’nde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime devam ediyorlar.
Suriyeli yetimlerin annelerinden maske desteği
Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'nde eğitim gören yetimlerin anneleri Reyhanlı Kaymakamlığı izni ve koordinasyonuyla maske üretimine başladı. Günlük bin adet üretilmesi planlanan maskeler, kamu görevlileri başta olmak üzere ilçenin ihtiyacı için kullanılacak.


95 AİLEYE İYİLİK ELİ UZANDI

Yetim Vakfı Psiko-Sosyal Destek Birimi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanlarının evlerinde ziyaret ederek sosyal incelemelerini tamamladığı ve yardıma muhtaçlıklarını tespit ettiği 1000 ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan ‘1000’e 1000 Kat Kampanyası’ ile bugüne kadar 95 aileye 1000’er TL ödeme yapıldı. Kampanya 905 ailenin de ihtiyaçları karşılanıncaya kadar devam edecek.

550 AİLEYE KUMANYA YARDIMI YAPILDI

Yetim Vakfı’nca desteklenen ve 1020 yetim çocuğun ilk orta ve lise seviyesinde eğitim gördüğü Reyhanlı Eğitim Köyü personeli ise koronavirüs ile mücadele sürecinde eğitime ara verilmesi üzerine yetim ailelere destek çalışmalarına başladı. Hayırseverlerin katkılarıyla 550 yetim ailesi için hazırlanan kumanyalar da Yetim Vakfı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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