KOSGEB'den aldığı destekle 23 yaşında kendi işini kurdu: 3 kişiyi istihdam etti

15 yıldır baklava ustası olan Muhammet Yakup Büyük mor baklavanın diğer baklavalara göre daha hafif olduğunu belirterek, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Mormiks baklavayı mor lahana gibi mor meyve ve sebzelerden elde ediyorlar. Biz bu ürünü baklava hamurlarımızda defalarca deneyerek, mor baklavayı yaptık. Mor baklava diğer bildiğimiz baklavaya göre bazı farkları var. Mor baklava diğer baklavalara göre daha hafif, şeker (diyabet) hastaları daha rahat tüketebiliyor. Damağa şeker tadı yoğun bir şekilde gelmiyor aksine daha çok fıstığın ve sadeyağın tadı damaklara geliyor. Bu lezzet her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladı” dedi.