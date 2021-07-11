Hayat KOSGEBden aldığı destekle 23 yaşında kendi işini kurdu 3 kişiyi istihdam etti
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KOSGEB'den aldığı destekle 23 yaşında kendi işini kurdu: 3 kişiyi istihdam etti

Muş'un Malazgirt ilçesindeki tarım aletleri firmasında çalışan Faruk Halifeoğlu (23), KOSGEB'in genç girişimci desteği projesinden yararlanarak kendi işini kurdu. 200 bin liralık hibe desteğiyle ilçede açtığı iş yerinde tarım aletleri üretimine başlayan Halifeoğlu, 3 kişiyi de istihdam etti. Genç yaşta kendi işinin patronu olan Faruk Halifeoğlu, "KOSGEB sayesinde işimi kurdum kendi işimin patronu oldum" dedi.

Haber Merkezi DHA
KOSGEBden aldığı destekle 23 yaşında kendi işini kurdu: 3 kişiyi istihdam etti
Faruk Halifeoğlu, iş yerinde tarım aletleri üretimi yapacak.

Malazgirt ilçesinde Faruk Halifeoğlu, iş kurma hayaliyle tarım aletleri üreten yerlerde bir süre çırak ve kalfa olarak çalıştı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik kursuna sistem üzerinden katılarak sertifika alan Faruk Halifeoğlu, başvurduğu ve projesinin kabul olduğu KOSGEB'den aldığı 200 bin lira makine hibe desteği ile açtığı iş yerinde tarım aletleri üretimi yapıp yurt dışı, bölge il ve ilçelere pazarlamayı hedefliyor.

3 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

KOSGEB’in desteğinden yararlanarak, genç yaşta kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Halifeoğlu şunları söyledi:

  • "Aldığım 200 bin lira destekle makineleri aldım. Bundan sonrasını kendi imkanlarımla yapacağım. Çok şükür kendi iş yerimi kurdum ve şu an yanımda 3 kişi çalışıyor. Birkaç güne ham madde Konya’dan geldiği zaman imalata başlayacağız. İnsanın kendi memleketine yatırım yapması güzel. Hem ülkene hem memleketine hem de çevrene faydan oluyor. Allah devletimize zeval vermesin KOSGEB olmasaydı bu işyerini açamayabilirdim. Atölyede uzatmalı kepçe, kova devirmeli, tesviye küreği ve tohum serpme çeşitlerini üreteceğiz. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesine kadar bayii olarak ürettiğimiz aletleri göndereceğiz."

Bardakçı ailesi 76 yıldır bu işi yapıyor: Teknolojiye direnerek ayakta duruyorlar
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Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde Bardakçı ailesi tarafından 76 yıl önce soğuk hava deposu kuruldu.
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Gökhan Can Bardakçı (42), dedesinin babası tarafından kurulan soğuk hava deposunun işletmesini gelişen teknolojiye rağmen halen sürdürüyor.
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Bardakçı ailesi, yazın günde ortalama 1 ton buz üretimi yaparak kentin buz ihtiyacını karşılıyor. Kalıp kalıp üretilen buzlar, fırıncı, balıkçı ve müşterilere satılıyor.
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Eskisi kadar olmasa da halen buza talep olduğunu belirten Gökhan Can Bardakçı, bir aile şirketi gibi çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
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Deponun 1945 yılında dedesinin babası tarafından kurulduğunu belirten Bardakçı, “Ben 4. nesil olarak işletmeye devam ediyorum. Bu işletme bize dedemizden miras kaldı. Sembolik olarak da olsa işletmemizi sürdürüyoruz. Elazığ halkına hizmet sunmaya devam ediyoruz. Sıcaklık var. Eskisi kadar olmasa da halen buza talep var. Fırınlar, balıkçılar, lokantacılar ve Elazığ halkı alıyor. Düğünlerde derneklerde gelip buz alıyorlar. Burada benimle beraber 2 kişi çalışıyor. Bir aile şirketi gibi çalışmaya devam ediyoruz. Günlük 1 tona yakın imalatımız ve satışımız var. Bazı günler fazla bile oluyor. Bu gününe göre değişiyor” dedi.
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Bunun yanı sıra tulum peyniri imalatına başladıklarını aktaran Bardakçı, “Korona nedeniyle doktorlar bayağı bir öneride bulunuyorlar. Faydası her geçen gün duyuluyor. Elazığ’da bu şekilde bir imalat yoktu. Buna da başladık. Hizmet sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
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Bardakçı ailesi 76 yıldır bu işi yapıyor: Teknolojiye direnerek ayakta duruyorlar
Elazığ'da 76 yıldır soğuk hava deposunda buz üreten Bardakçı ailesi, sıcaklar sayesinde para kazanıyor.

Gaziantepli baklava ustaları 'imkansız' tanımıyor: Şeker hastaları için mor baklava ürettiler
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Baklavanın ana vatanı olan Gaziantep’te şeker hastalarına özel mor baklavalar üretiliyor. Mor sebze ve meyvelerin özlerinden elde edilen ve mormiks adı verilen karışım ile üretilen mor baklava, klasik baklavaya göre daha hafif ve daha lezzetli olmasıyla ön plana çıkıyor.
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Şeker hastalarının rahatlıkla tükettiği ve mor meyve ve sebzelerin vermiş olduğu ekşimsi tat ile şeker oranının düşürüldüğü mor baklavada talep her geçen gün daha artıyor.
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Kurban Bayramı arifesinde mor baklava ustaları şeker hastalarının siparişlerine yetişmeye çalışıyor. Klasik baklava ile aynı şekilde yapılan ancak hamuru nedeniyle daha zor bir şekilde üretilen baklavanın kilogram fiyatı ise 140 TL’den satışa sunuluyor.
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15 yıldır baklava ustası olan Muhammet Yakup Büyük mor baklavanın diğer baklavalara göre daha hafif olduğunu belirterek, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Mormiks baklavayı mor lahana gibi mor meyve ve sebzelerden elde ediyorlar. Biz bu ürünü baklava hamurlarımızda defalarca deneyerek, mor baklavayı yaptık. Mor baklava diğer bildiğimiz baklavaya göre bazı farkları var. Mor baklava diğer baklavalara göre daha hafif, şeker (diyabet) hastaları daha rahat tüketebiliyor. Damağa şeker tadı yoğun bir şekilde gelmiyor aksine daha çok fıstığın ve sadeyağın tadı damaklara geliyor. Bu lezzet her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladı” dedi.
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Şeker hastası müşterilerinin talebi üzerine mor baklava üretmeye başladıklarını anlatan baklava ustası Büyük, fiyatının diğer baklavaya göre daha pahalı olduğunu da ifade ederek, “Baklavayı tüketemeyen şeker hastaları baklava yiyemeyince üzülüyorlardı ve bu durum biz baklava ustalarını da üzüyordu. Çoğu şeker hastası vatandaş, ‘çok fazla yiyemiyoruz çünkü rahatsız oluyoruz’ diyorlardı. Biz de mormiks dediğimiz ürün ortaya çıkınca yaptığımız mor baklava sayesinde şeker hastaları daha rahat bir şekilde baklava tüketebiliyorlar. İstedikleri kadar baklava yiyebiliyorlar.
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Mor baklavada şekerin ön planda olduğu bir tat yok kesinlikle. Çünkü normal baklavada hamur ve şeker daha ön planda oluyor. Mor baklavanın ayrıca şöyle bir özelliği var. Aşırı hamur tadını hissetmiyorsunuz çünkü içinde mor sebze ve meyve aroması olduğu için daha farklı bir lezzet sunuyor. Mor baklava siparişlerimiz artarak devam ediyor.
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Mor baklava ayrıca tadı diğer baklavalara göre biraz ekşi tadı var. Bu özelliği sayesinde baklavadaki o fazla şekeri bu ekşilik sayesinde dengeliyor. Mor baklava diğer baklavalara göre işçiliği daha farklı olduğu için ister istemez klasik baklavadan bir tık daha pahalı. Örneğin, normal baklavanın kilogramı 125 TL’den satılıyorsa mor baklavanın kilogramı 140 TL’den satılıyor” diye konuştu.
Gaziantepli baklava ustaları 'imkansız' tanımıyor: Şeker hastaları için mor baklava ürettiler
Diyabet hastaları için Gaziantepli baklava ustaları, mor sebze ve meyve özlerinden elde edilen toz karışım ile baklava üretti. Daha hafif ve daha lezzetli olan mor baklavaya talep her geçen gün artıyor.


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