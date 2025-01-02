Kritik su yolları ve Türkiye'nin rolü

Dünya deniz yolları, sadece küresel ticaretin ve enerji akışlarının değil, aynı zamanda askeri stratejilerin şekillendiği, uluslararası güç mücadelesinin kritik arenalarından biridir. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Süveyş Kanalı, Babülmendep Boğazı, Malakka Boğazı ve Güney Çin Denizi gibi stratejik su yolları, dünyanın dört bir yanındaki büyük güçlerin nüfuz mücadelesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu su yolları, küresel ticaretin temel taşlarını oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda enerji taşımacılığı, askeri hareketlilik ve bölgesel güvenlik açısından da belirleyici öneme sahiptir. Türkiye’nin bu kritik geçiş noktalarındaki rolü ise küresel güç mücadelelerinde daha da belirginleşmektedir. Özellikle Çin ile ABD arasındaki rekabetin bölgedeki etkileri, bu su yollarının önemini artırmaktadır. ABD’nin Çin’e karşı geliştirdiği “deniz yollarında seyir serbestisi” inisiyatifi, kritik su yollarındaki rekabeti göz önüne sermektedir. Türk Boğazları (İstanbul ve Çanakkale Boğazları) Türkiye’nin su yollarındaki rekabette stratejik konumunun merkezinde yer alır. Bu boğazlar, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında bir geçiş sağlarken, aynı zamanda Karadeniz’den Avrupa’ya doğru enerji taşımacılığı için tek yol olma özelliği taşır. Rusya ve Orta Asya’dan gelen enerji kaynaklarının Batı’ya ulaşmasında İstanbul Boğazı kritik bir roldedir.

BOĞAZ’DAN YILDA 50 BİN GEMİ GEÇİYOR

İstanbul Boğazı, yalnızca Türkiye için değil, Rusya, Çin ve Batı için de büyük öneme sahiptir. Özellikle, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” (Belt and Road Initiative) stratejisi, Orta Asya’dan Avrupa’ya ulaşacak kara ve deniz yollarının büyük bir kısmını kapsar. Ancak, İstanbul Boğazı, Rusya için Batı’ya yönelik tek geçiş yoludur ve bu durum, Batı ile olan stratejik rekabeti derinleştirir. Çin, Rusya ile enerji ortaklıkları kurarken, bu boğazı alternatif yollarla geçiş için kullanma stratejilerini savunmaktadır. İstanbul Boğazı’ndan yıllık 50 binden fazla gemi geçişi gerçekleştirilmekte olup, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10’u bu boğazdan geçmektedir. Türkiye, küresel ticaretin güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle Şubat 2022’de başlayan Ukrayna Savaşı, Türk Boğazları’nın dünya ticareti ve jeopolitiği açısından önemini tartışmaya hiç yer bırakmayacak biçimde ortaya koymuştur. Türkiye savaş sırasında kendisine Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle verilen yetkiyi kullanarak Karadeniz’de gerilimin artmasına izin vermezken, ticaretin sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yönetilmesinde de önemli rol oynamıştır.

KARADENİZ, DOĞU AKDENİZ VE AFRİKA HATTI

Türkiye, dünya üzerindeki kritik su yollarının merkezinde yer alan ve bölgesel etkinliğini artıran bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Afrika Boynuzu’ndaki stratejik varlığı, hem Çin-ABD rekabetinde hem de bölgesel güvenlikte önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama faaliyetleri, bölgedeki deniz sınırları konusundaki anlaşmazlıklarla birleşerek, Türkiye’yi bu alandaki en etkili oyunculardan biri yapmaktadır. Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” (Belt and Road Initiative) projesi, Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji projelerine katılımıyla, bölgedeki küresel enerji güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Türkiye’nin Karadeniz’deki stratejik konumu, hem Rusya hem de Batı ile olan ilişkileri açısından kritik bir öneme sahiptir. Karadeniz, enerji taşımacılığı açısından büyük potansiyel barındırırken, aynı zamanda askeri güvenlik açısından da çok önemlidir. Türkiye hem bir NATO müttefiki ülke olarak hem de Rusya ile ekonomik ve siyasi stratejik ilişkileriyle küresel anlamda önemli bir dengeleme ve istikrar rolü üstlenmektedir.

SOMALİ’YLE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ BİR ADIM

Türkiye’nin bölgedeki enerji hatlarına olan ilgisi, bölgenin stratejik önemini daha da pekiştirmektedir. Karadeniz, Rusya’nın gaz ve petrol boru hatlarının Avrupa’ya ulaşmasında kilit bir nokta olup, Türkiye’nin bölgedeki etkinliği, küresel enerji güvenliği ve jeopolitik denge için kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye, Afrika Boynuzu’nda son yıllarda artan bir etkinlik göstermektedir. Somali’deki askeri üs ve bölgedeki altyapı yatırımları, Türkiye’nin Afrika’daki stratejik varlığını pekiştiren unsurlardır. Bu bölge, hem Çin hem de Batı’nın dikkatini çekerken, Türkiye’nin burada güç gösterisi yapması, bölgesel güvenlik ve enerji akışlarının kontrolünde önemli bir faktördür. Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki artan etkisi, Çin’in bu bölgede başlattığı projelere karşı bir denge unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Çin, Afrika Boynuzu’na yönelik altyapı ve ticaret projeleriyle nüfuzunu artırırken, Türkiye de bu bölgedeki deniz yolları ve güvenlik meselelerinde etkinliğini artırmaktadır. Son olarak Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki önemli ülkelerden Somali ile yaptığı enerji işbirliği anlaşması çerçevesinde, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin geçen yıl Ekim ayında Somali açıklarında başlattığı araştırma çalışması Türkiye’nin su yollarına ilişkin mücadelede güç projeksiyonu anlamında attığı önemli adımlara önemli bir örnek oluşturmaktadır.

SÜVEYŞ KANALI KÖPRÜ İŞLEVİ GÖRMEKTE

Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz arasında bir geçiş sağlayarak Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolunu oluşturur. Süveyş Kanalı’nın denetimi, Çin ve ABD arasındaki mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Çin, Orta Doğu ve Afrika ile ticaret hacmini artırırken, Süveyş Kanalı, bu ticaretin verimli bir şekilde yapılmasını sağlar. Çin’in bölgedeki büyüyen etkisi, ABD’nin stratejik çıkarlarını tehdit ederken, Süveyş Kanalı aynı zamanda Batı’nın ve Çin’in Asya’ya yönelik ulaşım koridorlarının kalbinde yer almaktadır. ABD, bölgedeki güvenlik politikaları ve askeri varlığı ile kanalın serbest geçiş ilkesini savunmaya çalışırken, Çin, bölgedeki altyapı yatırımları ve enerji projeleri ile nüfuzunu pekiştirmektedir. Süveyş Kanalı, Mısır yönetimine yıllık 10 milyar dolar civarında gelir sağlamaktadır. Kanal, dünya ticaretinin yüzde 12’sini taşırken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yüzde 8’i de günlük olarak bu kritik su yolunda geçmektedir. Çin ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ile Avrupa arasındaki artan ticaret hacmi, kanalın ekonomik önemini pekiştirmektedir. Ayrıca, Çin’in enerji güvenliği politikaları çerçevesinde Süveyş Kanalı, Çin’e petrol ve doğal gaz akışının hızlı bir şekilde sağlanmasında önemli bir köprü işlevi görmektedir.

ÇİN’İN YÜKSELEN GÜCÜ

Malaka Boğazı, Asya ile Avrupa arasındaki en yoğun deniz yolunu oluşturur. Aynı şekilde, Babül Mendep Boğazı da Hindistan Okyanusu ile Kızıldeniz arasındaki geçişi sağlarken, enerji taşımacılığı için kritik bir noktadır. Çin’in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik büyümesi, bu boğazların kontrolünü de hayati bir öneme dönüştürmektedir. Çin, Malaka Boğazı’ndan geçen petrol ve gazı, Asya-Pasifik bölgesindeki büyüyen talebe yönlendirmektedir. Ancak, boğazın kontrolü aynı zamanda ABD’nin bölgedeki stratejik üstünlüğünü sınırlamak için de kullanılmaktadır. Çin, Malaka Boğazı’nda askeri varlığını artırarak, bölgesel hegemonya kurmayı hedeflerken, ABD bu geçiş yollarındaki özgürlüğü savunmaya çalışmaktadır. Babül Mendep Boğazı ise, Çin’in Orta Doğu ve Afrika’ya olan ekonomik etkisini artıran bir geçiş noktasını temsil eder. Bu su yolu, Çin’in enerji ve hammadde taşıma stratejilerinin merkezindedir. Malaka Boğazı, dünya deniz ticaretinin yüzde 25’ini taşırken, bu boğazdan yıllık 80 binden fazla gemi geçiş yapmaktadır. Babül Mendep, günlük 4 milyon varil petrol taşır ve küresel enerji piyasasında büyük bir rol oynar. Çin’in bu bölgelerdeki etkinliği, ABD’nin deniz yollarındaki stratejik denetimini doğrudan tehdit etmektedir.

DENGELERİ TÜRKİYE ŞEKİLLENDİRECEK