Hayat Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna bu ay Hatay ev sahipliği yapacak
KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na bu ay Hatay ev sahipliği yapacak

Her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari'nin ardından bu ay gerçekleştireceği ikinci toplantısını Hatay'da gerçekleştirecek. Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Fecir Alptekin, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin'in Hatay ziyaretine katılacak isimler.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Hatay
Fotoğraf: Arşiv / Hatay

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup desteklemek maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) tarafından başlatılan gezilerin ikincisi 14 Ekim'de Hatay'da yapılacak.

KSPK'den yapılan açıklamaya göre, kurul her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde gerçekleştirecek.

Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Fecir Alptekin, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin, Hatay ziyaretine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu ilk toplantılarını Hakkari'de gerçekleştirmişti.

Tarihi ve kültürel mekanlar incelenecek

Toplantı sonrasında KSPK üyeleri Hatay'da yer alan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında incelemelerde bulunacak.

Hatay Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya KSPK üyelerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, rektörler ve Hatay'ın yerel kültür ve sanat temsilcilerinin de katılması planlanıyor.

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