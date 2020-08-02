Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kurbanlar yoksulların bayramı oldu Deniz Feneri Derneği ile milletin vekaleti üç kıta 23 ülkede
AKTÜEL

Kurbanlar yoksulların bayramı oldu: Deniz Feneri Derneği ile milletin vekaleti üç kıta 23 ülkede

Deniz Feneri Derneği , 25 yılın verdiği güvenle bu yıl kurban çalışmalarını Türkiye ile birlikte 3 kıtada 23 ülke ve 34 bölgede gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği 3 adet kurban vekaletiyle “Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun” sloganıyla yola çıkan Deniz Feneri geçtiğimiz senenin üzerinde bir vekalet alarak büyük bir başarıya imza attı. Dernek, bu bayramda bağışlanan hisselerle yaklaşık bir milyon ihtiyaç sahibine bağışçılarının desteğiyle ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Feneri Derneği mazlumların yanında yer alıyor.
Deniz Feneri Derneği mazlumların yanında yer alıyor.

Kurban çalışmaları vesilesiyle geçtiğimiz seneler dünyanın dört bir yanına dağılan gönüllüler, bu sene salgın hastalık “Covid19” sebebiyle kendilerini dört gözle bekleyen mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi insanlara ulaşamadı.

Bu sene o ülkelerde bulunan partner kuruluşları aracığıyla kurban kesimleri islami usullere titizlikle uyularak gerçekleştirildi.

Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan Deniz Feneri, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer alıyor.

Deniz Feneri Derneği , 25 yılın verdiği güvenle bu yıl kurban çalışmalarını Türkiye ile birlikte 3 kıtada 23 ülke ve 34 bölgede gerçekleştirdi.

Cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane gibi birçok proje gerçekleştiriyor.

Ağırlıklı olarak kriz ve savaş ve kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde kurban çalışması yapılıyor. Deniz Feneri Derneği kurban gönüllüleri, bu ülkelerin yanı sıra dünyada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

Arakan

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar’a bağlı Arakan eyaleti Sittwe bölgesinde Müslümanların yaşadığı bölgelerde kurban kesimi yapıldı.

Müslümanlara yapılan zulmün bitmediği Arakan’da mağdurlar için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan Deniz Feneri, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer alıyor.nn

Suriyeli mültecilerle kurban

Suriye krizinin dokuzuncu yılına girdiği bu Kurban Bayramında bağışçıların önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu.

Türkiye dışında Suriye içerisinde bağışı yapılan hisseler kesimi yapılarak Suriyeli iç savaş mağdurlarına dağıtıldı.

Çatışmaların eksik olmadığı Ortadoğu’da dağıtımlar

Filistin, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen gibi problemlerin ve çatışmaların eksik olmadığı yerlerde ihtiyaç sahibi aileler için bağışlanan kurbanların kesimleri yapılarak dağıtımları yapıldı.

Filistin-Gazze

Deniz Feneri Derneği, Filistinli ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Bağışçıların büyük önem verdiği bölgede gönüllülerimiz, abluka altında özgürlüklerinden mahrum olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze’de de kurban kesimi gerçekleştirdi.

Afrika'da Kurban

Afrika’da yoğun bir kurban çalışması yürüttü. Çok sayıda su kuyusu projesi yürüten dernek, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı.

Afrika’nın diğer ülkelerinde de kurban kesimleri ve dağıtımları yapıldı.

Pakistan

Zorlu yaşam şartlarının hakim olduğu ülkelerden olan Pakistan’da da ihtiyaç sahibi insanlar için kurban kesimi gerçekleştirildi.

Balkanlar

Bu sene sadece Bosna-Hersek’te yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için kurban çalışması gerçekleştirdi.

Av. Mehmet Cengiz’in bayram mesajı

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti,

“Bir kurban bayramında daha dünyadaki mazlum ve mağdur müslüman kardeşlerimiz için yollara düştük.

Muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissetmeye sizlerden aldığımız emanetleri kardeşlerinize ulaştırmak için bir kez daha yollara revan olduk.

Kurban, inananların Yaradan’a bağlılıklarını gösterdiği, Onun rızasını kazanmak için gerçekleştirdiği bir ibadettir. Allah rızası için kesilen tüm kurbanlarınızı şimdiden Allah cc kabul etsin”.

Abone Ol Google News
Miraç içinseferber oldular

Miraç için
seferber oldular

Evler ve ahırlar da didik didik aranıyor.
Burası benim bölgem

Burası benim bölgem

​Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdı camiye girdi.
Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Birinci dalga sahillere indi.
24 takım olsun

24 takım olsun

​Türkiye Futbol Federasyonu, bayram sonrası olağanüstü toplanıyor.
Talimatı verdi

Talimatı verdi

​Uzmanları arayarak derhal rapor hazırlanmasını istedi.
Bir ili felç etti!

Bir ili felç etti!

​Yağmur, dolu, fırtına ve hortum...
Bir bir ofis açıyorlar

Bir bir ofis açıyorlar

​Yerli otomobil sonrası cazibe merkezi oldu.
Mourinho onu istiyor

Mourinho onu istiyor

​Milli futbolcumuza Premier Lig kancası.
Korona<br>umurlarında değil

Korona
umurlarında değil

​Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti.
Bütün hesaplar alt üst oldu

Bütün hesaplar alt üst oldu

"​İnce parti kuruyor ve 20 milletvekilini de transfer ediyor."
Kurbanlıkları elinde kalana müjde

Kurbanlıkları elinde kalana müjde

​Bakan Pakdemirli açıkladı: Hepsi satın alınacak...
Ayakkabısız<br>denize girmeyin!

Ayakkabısız
denize girmeyin!

​Çok hızlı hareket ediyor: Ege ve Akdeniz'e ulaştı..
Ermeni bakan güldürdü

Ermeni bakan güldürdü

​Türkiye'nin bölgede artan gücüne karşı direneceklermiş.
Dört il için uyarı!

Dört il için uyarı!

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Helal sana<br>Yıldız abla

Helal sana
Yıldız abla

Söğüş yaparak beş kişilik ailesini geçindiriyor.
Havadan<br>kurban denetimi

Havadan
kurban denetimi

​Kaçak kesim yapanlar karadaki ekiplere bildirildi.
Bu hastalığı<br>hafife almayın!

Bu hastalığı
hafife almayın!

Koronavirüsü yendi babasının mezarına koştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.