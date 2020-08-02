Kurbanlar yoksulların bayramı oldu: Deniz Feneri Derneği ile milletin vekaleti üç kıta 23 ülkede

Kurban çalışmaları vesilesiyle geçtiğimiz seneler dünyanın dört bir yanına dağılan gönüllüler, bu sene salgın hastalık “Covid19” sebebiyle kendilerini dört gözle bekleyen mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi insanlara ulaşamadı.

Bu sene o ülkelerde bulunan partner kuruluşları aracığıyla kurban kesimleri islami usullere titizlikle uyularak gerçekleştirildi.

Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan Deniz Feneri, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer alıyor.

Deniz Feneri Derneği , 25 yılın verdiği güvenle bu yıl kurban çalışmalarını Türkiye ile birlikte 3 kıtada 23 ülke ve 34 bölgede gerçekleştirdi.

Cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane gibi birçok proje gerçekleştiriyor.

Ağırlıklı olarak kriz ve savaş ve kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde kurban çalışması yapılıyor. Deniz Feneri Derneği kurban gönüllüleri, bu ülkelerin yanı sıra dünyada Müslümanların yaşadığı ve ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de ulaşarak kurban kesimlerini ve dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

Arakan

Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Myanmar’a bağlı Arakan eyaleti Sittwe bölgesinde Müslümanların yaşadığı bölgelerde kurban kesimi yapıldı.

Müslümanlara yapılan zulmün bitmediği Arakan’da mağdurlar için kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Afrika'ya sadece kurban eti götürmekle kalmayan Deniz Feneri, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik projelerle de mazlumların yanında yer alıyor.nn

Suriyeli mültecilerle kurban

Suriye krizinin dokuzuncu yılına girdiği bu Kurban Bayramında bağışçıların önceliklerinden birisi Suriyeli mülteciler oldu.

Türkiye dışında Suriye içerisinde bağışı yapılan hisseler kesimi yapılarak Suriyeli iç savaş mağdurlarına dağıtıldı.

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Çatışmaların eksik olmadığı Ortadoğu’da dağıtımlar

Filistin, Irak, Lübnan, Suriye, Yemen gibi problemlerin ve çatışmaların eksik olmadığı yerlerde ihtiyaç sahibi aileler için bağışlanan kurbanların kesimleri yapılarak dağıtımları yapıldı.

Filistin-Gazze

Deniz Feneri Derneği, Filistinli ihtiyaç sahiplerini unutmuyor. Bağışçıların büyük önem verdiği bölgede gönüllülerimiz, abluka altında özgürlüklerinden mahrum olarak yaşamak zorunda bırakılan Filistin ve Gazze’de de kurban kesimi gerçekleştirdi.

Afrika'da Kurban

Afrika’da yoğun bir kurban çalışması yürüttü. Çok sayıda su kuyusu projesi yürüten dernek, bu sene ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban çalışması yaparak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı.

Afrika’nın diğer ülkelerinde de kurban kesimleri ve dağıtımları yapıldı.

Pakistan

Zorlu yaşam şartlarının hakim olduğu ülkelerden olan Pakistan’da da ihtiyaç sahibi insanlar için kurban kesimi gerçekleştirildi.

Balkanlar

Bu sene sadece Bosna-Hersek’te yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için kurban çalışması gerçekleştirdi.

Av. Mehmet Cengiz’in bayram mesajı

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti,

“Bir kurban bayramında daha dünyadaki mazlum ve mağdur müslüman kardeşlerimiz için yollara düştük.

Muhtaçlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissetmeye sizlerden aldığımız emanetleri kardeşlerinize ulaştırmak için bir kez daha yollara revan olduk.

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Kurban, inananların Yaradan’a bağlılıklarını gösterdiği, Onun rızasını kazanmak için gerçekleştirdiği bir ibadettir. Allah rızası için kesilen tüm kurbanlarınızı şimdiden Allah cc kabul etsin”.