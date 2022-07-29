LGBT her kılığa giriyor: Başörtülü Sena Nur Işık çocukları eşcinselliğe özendirecek kitapları tanıttı Son günlerde LGBT propagandası tehlikeli boyutlara kaymaya başladı. Dijital platformların yayınladıkları içerikler ve sanat icra ettiğini savunan kişilerin LGBT'ye desteklerinin yanı sıra sosyal medyadan pedofili ve cinsel istismarı meşru sayan kitaplar da öneriliyor. Son olarak Youtube'deki ergenlik çağındaki çocuklara kitaplar öneren başörtülü kimliği ile öne çıkan Sena Nur Işık, LGBT propagandasına başladı. Çocuklara LGBT temalı kitaplar öneren Işık büyük tepki toplayınca, videosunu yoruma kapattı. Bir çok belediyenin düzenlediği kitap fuarlarına da davet edilen, imza ve söyleşiler yapan Işık'ın başörtülü olması LGBT'nin her kılığa girdiğini bir kez daha gösterdi.

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