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Hayat

LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim

LGBT'li sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindiğini duyurdu. Türkiye'de yasal olmayan bir yöntemle çocuk sahibi olduğunu açıklayan Ciğerci, yurt dışında bu işlemleri yaptırdıklarını belirterek tüm belgelerin hazır olduğunu iddia etti.

18:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Selin Ciğerci.

Selin Ciğerci.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yayınladığı son videoda skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yasal olmayan 'taşıyıcı anne' vasıtasıyla çocuk sahibi olduğunu belirten Ciğerci, yurt dışında bu işlemi yaptırdıklarını söyledi.

"TÜM BELGELER TAMAMLANDI"

Bebeğinin babasının eskiden birlikte yaşadığı Gökhan Çıra olduğunu iddia eden Ciğerci, tüm işlemlerin tamamlandığını ve yakında bebeğinin evinde olacağını öne sürdü.

Selin Ciğerci konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben anne olacağım diyordum zaten, Evet, anne oldum beni tebrik edebilirsiniz artık teyzesiniz. Ağlamam asla ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle biz evliyken bir yola başvurduk. Evladım yakında gelecek uzun zamandır da odası var. Eski eşimle barışma falan yok. Çocuk bende kalacak istediği zaman alabilir. Her boşanmış anne baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi ayarlayabilirim. Ama böyle yaparsanız ben yurt dışına giderim. Türkiye’yi çok seviyorum ama çocuğum için giderim.”



#Selin Ciğerci
#Taşıyıcı Anne
#Gökhan Çıra
13 dakika önce
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LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim
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