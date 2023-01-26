LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim

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Selin Ciğerci.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yayınladığı son videoda skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de yasal olmayan 'taşıyıcı anne' vasıtasıyla çocuk sahibi olduğunu belirten Ciğerci, yurt dışında bu işlemi yaptırdıklarını söyledi.
Bebeğinin babasının eskiden birlikte yaşadığı Gökhan Çıra olduğunu iddia eden Ciğerci, tüm işlemlerin tamamlandığını ve yakında bebeğinin evinde olacağını öne sürdü.
Selin Ciğerci konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: