LGBT’li Selin Ciğerci'den skandal itiraf: Taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindim

"Ben anne olacağım diyordum zaten, Evet, anne oldum beni tebrik edebilirsiniz artık teyzesiniz. Ağlamam asla ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle biz evliyken bir yola başvurduk. Evladım yakında gelecek uzun zamandır da odası var. Eski eşimle barışma falan yok. Çocuk bende kalacak istediği zaman alabilir. Her boşanmış anne baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi ayarlayabilirim. Ama böyle yaparsanız ben yurt dışına giderim. Türkiye’yi çok seviyorum ama çocuğum için giderim.”