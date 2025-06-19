Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi Sergisi açıldı

“Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893-1982” fotoğraf sergisi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyarete açıldı. Sergide Cumhuriyet’in ilk yıllarında mimarlığı, merakı ve maceraperestliğiyle öne çıkan Arif Hikmet Koyunoğlu’nun 20. yüzyılın başından itibaren çektiği fotoğrafları eşliğinde, dönemin mimari ve toplumsal dönüşümü görülebiliyor. Koyunoğlu ailesinin Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağışladığı kişisel arşivden derlenen cam negatifler, asetatlar ve baskı fotoğraflarla kurgulanan sergide, şehir manzaraları, mimari detaylar, portreler, sokaklar ve gündelik yaşam sahneleri yer alıyor. Dijital olarak “katalog.iae.org.tr” adresinden de ulaşılabilen sergi, 17 Mayıs 2026’ya kadar ziyaret edilebilecek.