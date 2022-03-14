Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşinin evini baltayla bastı: Genç kadın KADES uygulamasından yardım istedi

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce evlendiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta meydana geldi. 2017'de görkemli bir düğünle dünya evine giren karı-koca arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar boşanma kararı aldı. Seval Bazencir eşine eve gelmemesini söyledi ancak Yusuf Bazencir ikametine girmek istedi.

Yusuf Bazencir, 5 yıl önce evlendiği eşi Seval Bazencir.

Taraflar arasında eve girme konusunda çıkan tartışma büyüyünce Yusuf Bazencir eline geçirdiği balta ile ikametin kapısını kırmaya başladı. Eşinin kapıyı kırmasıyla telaşa kapılan genç kadın, telefonunda bulunan KADES uygulamasıyla olay yerine polis çağırdı. Dakikalar sonra ikamete gelen polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken görünce bu kez taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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HAKARET VE TEHDİT ŞİKAYETİ

Emniyet tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, eşiyle telefonda tartışma çıktığını, daha sonra kendisinin eve gelmemesini söylediğini anlattı. Eve girmek için baltayla kapıyı kırmaya çalıştığını ifade eden Bazencir, amacının eşine zarar vermek olmadığını belirtti. Seval Bazencir ise çok korktuğunu, eşinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahsun Kırmızıgül.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Yusuf Bazencir, savcılıkta verdiği ifadesinde amacının eşine zarar vermek olmadığını, evde bulunan ilaçlarını almak amacıyla kapıyı baltayla kırmaya çalıştığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.