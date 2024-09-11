Maison DT yeni koleksiyonu çıkardı: Maskülen ve feminen çizgilerin zarafetle buluştuğu anlar

“Bir parçanın zamansız olabilmesi, 20 yıl sonra giyildiğinde de o güne uyum sağlaması anlamına gelir” açıklaması ile iddiasını dile getiren marka yaptıkları duyuruda,

“Maison DT olarak emin olduğumuz şeylerden biri koleksiyonumuzda yer alan her parçanın her yaş grubuna hitap etmesidir”