Maison DT yeni koleksiyonu çıkardı: Maskülen ve feminen çizgilerin zarafetle buluştuğu anlar

Geniş vatkalar, iddialı kumaşlar, gösterişli detaylar kullanarak kadınların gücüne vurgu yaparak moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Maison DT; koleksiyonunda üstün kalite kumaşlar kullanarak parçaların zamansızlığına atıfta bulundu.
Dünyanın en güçlü kadınları bedenimizde ve ruhumuzda
Güçlü kadınlardan ilham aldıkları koleksiyonun her bir tasarım parçanın ismini dünyaya damgasını vurmuş güçlü kadınlardan ilham alan Maison DT; sadeliğin içerisinde şıklığı yakaladığı parçalarında, “az”ın her daim “çok” olduğunu vurguluyor.
Kaliteli kumaş, sade tasarım ve şık bir parçanın modası asla bitmez.