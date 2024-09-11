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Maison DT yeni koleksiyonu çıkardı: Maskülen ve feminen çizgilerin zarafetle buluştuğu anlar

Maison DT geçmişten günümüze kadar isimleriyle, tarzlarıyla, ruhları ve yarattıkları devrimlerle var olan güçlü kadınlardan ilham aldığı ilk koleksiyonunu çıkardı. Geniş vatkalar, iddialı kumaşlar, gösterişli detaylar kullanarak kadınların gücüne vurgu yaparak moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Maison DT; koleksiyonunda üstün kalite kumaşlar kullanarak parçaların zamansızlığına atıfta bulundu.

17:11 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Maison DT yeni koleksiyonunu çıkardı.
Maison DT yeni koleksiyonunu çıkardı.

Geniş vatkalar, iddialı kumaşlar, gösterişli detaylar kullanarak kadınların gücüne vurgu yaparak moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Maison DT; koleksiyonunda üstün kalite kumaşlar kullanarak parçaların zamansızlığına atıfta bulundu.


Dünyanın en güçlü kadınları bedenimizde ve ruhumuzda

“Bir parçanın zamansız olabilmesi, 20 yıl sonra giyildiğinde de o güne uyum sağlaması anlamına gelir” açıklaması ile iddiasını dile getiren marka yaptıkları duyuruda,
“Maison DT olarak emin olduğumuz şeylerden biri koleksiyonumuzda yer alan her parçanın her yaş grubuna hitap etmesidir”
sözlerine yer verdi.

Güçlü kadınlardan ilham aldıkları koleksiyonun her bir tasarım parçanın ismini dünyaya damgasını vurmuş güçlü kadınlardan ilham alan Maison DT; sadeliğin içerisinde şıklığı yakaladığı parçalarında, “az”ın her daim “çok” olduğunu vurguluyor.


Kaliteli kumaş, sade tasarım ve şık bir parçanın modası asla bitmez.


#moda
#tasarım
#koleksiyon
#giyim
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