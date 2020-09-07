Makarna tarifleri: Farklı ve pratik makarna nasıl yapılır?

Özellikle öğrencilerin ve çalışanların öğünleri için sıklıkla tercih ettikleri makarnayı nasıl yaparım diyorsanız, gelin nasıl yapıldığına beraber bakalım. Birbirinden pratik yemek tariflerinden makarna tarifi için haberimize buyurun...

HAYAT Patlıcan yemekleri tarifi: Etli ve etsiz patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Kıyma soslu spagetti makarna

Kıyma soslu spagetti makarna tarifi

Malzemeler:

300 Gram yağlı kıyma

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Adet kıyılmış kuru soğan

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

1 Çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 (Yarım) paket spagetti

Yeteri kadar çırpılmış yoğurt

Arzu edilen kadar toz sumak

Yapımı:

Kıyma ve yağı tavaya alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun, soğanı ekleyin ve soldurun.

Tuzunu ve biberlerini ekleyip iyice pişirin.

Spagettiyi istediğiniz dirilikte pişirin ve tuzunu ayarlayıp süzdürüp servis tabağına alın.

Yoğurt gezdirip üzerine kıymalı harcı yayın ve toz sumak serpin.

HAYAT 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri

Kıyma soslu spagetti makarna kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan makarna 30 dakikada pişer.

Kıyma soslu spagetti makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan makarnanın kalorisi 248.

Kıyma soslu spagetti makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıyma soslu spagetti makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18,5 lira.

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HAYAT Patlıcan yemekleri tarifi: Etli ve etsiz patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Mantarlı makarna tarifi

Mantarlı makarna tarifi

Malzemeler:

1 Kase doğranmış mantar

1 Adet doğranmış kırmızı kapya biber

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Kase tam buğday unlu makarna

Yeteri kadar tuz

1 Dal taze biberiye

Yapılışı:

Mantarı, biberi ve yağı tencereye alın ve 2 dakika soteleyin. Kalan malzemeleri tencereye alın ve makarnanın çekebileceği kadar sıcak su ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra içinden biberiyeyi alın ve servis kasesine paylaştırın, arzu ederseniz yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Mantarlı makarna kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlayacağınız mantarlı makarna 20 dakikada pişer.

Mantarlı makarnanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan mantarlı makarnanın kalorisi 221.

Mantarlı makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mantarlı makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6,5 lira.