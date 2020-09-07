Makarna tarifleri: Farklı ve pratik makarna nasıl yapılır?

Özellikle öğrencilerin ve çalışanların öğünleri için sıklıkla tercih ettikleri makarnayı nasıl yaparım diyorsanız, gelin nasıl yapıldığına beraber bakalım. Birbirinden pratik yemek tariflerinden makarna tarifi için haberimize buyurun...
Kıyma soslu spagetti makarna tarifi
Malzemeler:
300 Gram yağlı kıyma
2 Çorba kaşığı zeytinyağı
1 Adet kıyılmış kuru soğan
Yeteri kadar tuz
Yeteri kadar toz karabiber
1 Çay kaşığı kırmızı toz biber
1/2 (Yarım) paket spagetti
Yeteri kadar çırpılmış yoğurt
Arzu edilen kadar toz sumak
Yapımı:
Kıyma ve yağı tavaya alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun, soğanı ekleyin ve soldurun.
Tuzunu ve biberlerini ekleyip iyice pişirin.
Spagettiyi istediğiniz dirilikte pişirin ve tuzunu ayarlayıp süzdürüp servis tabağına alın.
Yoğurt gezdirip üzerine kıymalı harcı yayın ve toz sumak serpin.
Kıyma soslu spagetti makarna kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan makarna 30 dakikada pişer.
Kıyma soslu spagetti makarnanın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan makarnanın kalorisi 248.
Kıyma soslu spagetti makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kıyma soslu spagetti makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 18,5 lira.
Mantarlı makarna tarifi
Malzemeler:
1 Kase doğranmış mantar
1 Adet doğranmış kırmızı kapya biber
2 Çorba kaşığı zeytinyağı
1 Kase tam buğday unlu makarna
Yeteri kadar tuz
1 Dal taze biberiye
Yapılışı:
Mantarı, biberi ve yağı tencereye alın ve 2 dakika soteleyin. Kalan malzemeleri tencereye alın ve makarnanın çekebileceği kadar sıcak su ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. Daha sonra içinden biberiyeyi alın ve servis kasesine paylaştırın, arzu ederseniz yoğurt ile servis edebilirsiniz.
Mantarlı makarna kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlayacağınız mantarlı makarna 20 dakikada pişer.
Mantarlı makarnanın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan mantarlı makarnanın kalorisi 221.
Mantarlı makarna yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Mantarlı makarna için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 6,5 lira.