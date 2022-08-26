Hayat Malazgirtte cuma namazı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yan yana secde etti
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Malazgirt'te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yan yana secde etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Ovası’nda cuma namazını kıldırdı. Namazda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Malazgirtte cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yan yana secde etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli cuma namazını yan yana kıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bölgede bulunan Erdoğan, düzenlenen törenin ardından Milli Park içindeki alana geçti.

DEVLET ERKANLARI RUKUDA YAN YANA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

AA

ERDOĞAN BVE BAHÇELİ YAN YANA

Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı ve hutbeyi yine Erbaş okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli namazda yan yana saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler
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