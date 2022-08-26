Malazgirt'te cuma namazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli yan yana secde etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bayrağımızın dalgalandığı her yerinde huzur yeri olarak görünmesinin sebebi budur. Kardeşlerim, Anadolu'nun adım adım medeniyetimizin maddi ve manevi unsurlarıyla işlenmesi süreci hem kılıçla hem kalemle hem kalple olmuştur. Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri daralananlar, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu şehitler onların da özgürlüğünün, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler'' dedi.