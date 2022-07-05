Hayat Marmariste paspasla kovalandı Köpek balığı değilmiş
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Marmaris'te paspasla kovalandı: Köpek balığı değilmiş

Sosyal medyaya düşen görüntülerde halk plajında köpek balığı sanılan bir canlıya paspas sopasıyla müdahale ediliyordu. Marmaris Belediyesi görüntülerdeki balığın Akdeniz Zarganası türündeki zararsız bir hayvan olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Marmariste paspasla kovalandı: Köpek balığı değilmiş
Foto: Arşiv.

Sosyal medyaya düşen görüntüler Muğla'nın Marmaris Belediyesi'ni açıklamaya yapmaya zorladı.

  • Viral olan videoda birkaç kişi halk plajında insanların arasında gezen bir balığa paspas sopasıyla müdahale ediyor. Bir kısmı görülen hayvan aldığı darbelerden sonra sahilden uzaklaşıyor.

Marmaris'te köpek balığı paniği: Kafasına tırmıkla vurarak kovaladılar
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Marmaris'te köpek balığı paniği: Kafasına tırmıkla vurarak kovaladılar
Mısır'da 1 kişinin öldüğü köpek balığı saldırısının ardından bugün Marmaris'te de köpek balığı görüldü. Vatandaşlar köpek balığını, kafasına deniz tırmığıyla vurarak kovaladı. O anlar kameraya anbean böyle yansıdı.

KÖPEK BALIĞI DEĞİL

Marmaris Belediyesi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda söz konusu canlının köpek balığı olmadığı belirtildi.

  • Belediye'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
  • Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur.

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