Hayat Mersin Valisi Suya öğrencilerden güldüren tatil mesajları
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Mersin'de okullar tatil edildi mi?

Mersin Valisi Su'ya öğrencilerden güldüren 'tatil' mesajları

Mersin'de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 günlük ara verilmesini sosyal medyadan açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya, öğrencilerden güldüren mesajlar geldi.

IHA
Mersin Valisi Ali İhsan Su
Mersin Valisi Ali İhsan Su

Mersin’de sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları uyarısı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildiğini açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya, öğrencilerden övgü dolu sözler geldi.

Okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden de duyuran Vali Su’nun tweeti kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Tatile sevinen öğrenciler sosyal medyada Vali Su’ya övgüler yağdırdı.

Öğrencilerin, ’Ya sen nasıl bir kralsın’, ’Böyle hareketleri sadece krallar yapar’, ’Hayatımın tek aşkısın’, ’Elin değmişken cumayı da tatil et be sayın valim’ şeklindeki paylaşımları görenleri gülümsetti.

Mersin'de okullar tatil edildi
GÜNDEM
Mersin'de okullar tatil edildi

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