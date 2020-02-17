Metropoll anketine göre Türkiye'de evlilik 'olmazsa olmaz'

Metropoll'ün anketine katılanların yarısından fazlasına göre evlilik olmazsa olmaz.

Metropoll Araştırma Şirketi, dünya genelinde 'Sevgililer Günü' olarak bilinen 14 Şubat öncesinde bir anket gerçekleştirdi. 18-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 28 ilden toplam bin 926 kişi katıldı.

Ankete katılanların yüzde 22’si evlenmek için ideal yaşın 18-24 olduğunu belirtirken, yüzde 60.7’si bu soruya "24-30 yaş" yanıtını verdi. Yüzde 12.6 evlilik için ideal yaş aralığını 30-35 olarak görürken, yüzde 1.3 ise "35-40" dedi.

Katılımcıların yüzde 49'u, "Eşiniz veya beraber olduğunuz kişi ile nerede tanıştınız?" şeklindeki soruya “Görücü usulü / Aile aracılığıyla” yanıtını verdi. Yüzde 22.4 bu soruya “Arkadaş çevresi aracılığıyla” derken, iş yerinde tanışanların oranı yüzde 7.9 oldu.

Anketin en dikkat çekici bölümlerinden biri de 'bekar ya da evli olsa bile çocuğu olmayan kişilerden daha fazla vergi alınmasına' ilişkin soruydu.

Katılımcıların yüzde 81.3'ü bu soruya “Hayır, katılmıyorum” yanıtını verdi. Yüzde 7.6 bekar ve evli olsa bile çocuğu olmayanların daha fazla vergi vermesi gerektiği görüşünü savundu. Yüzde 11.1 ise fikir beyan etmedi.

Ankete katılanların yüzde 63’üne yakını, “Evlilik olmazsa olmazdır” fikrine sahip.

Aynı şekilde, “Günümüzde evlilik çok da şart değildir” ifadesine, “Katılmıyorum” yanıtı verenler de yaklaşık yüzde 62 oranında.