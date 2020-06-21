Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Milyonlarca insan yurtsuz Uluslararası Göç Örgütünün açıkladığı rakam yaşanan dramı ortaya koydu
AKTÜEL

Milyonlarca insan yurtsuz: Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı rakam yaşanan dramı ortaya koydu

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, mültecilerin yaşadığı insanlık dramını bir kez daha gündeme getirdi. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) 2020 Dünya Göç Raporu’na göre, göçmen sayısı 272 milyona yükselerek dünya nüfusunun yüzde 3,5’ine ulaştı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2050 yılı için yapılan göç tahminleri, 2020 verileriyle birlikte 30 yıl erken gerçekleşti. Ekonomik sebeplerden bağımsız olarak şiddet, çatışma, savaş ve doğal afetler nedeniyle ülkesini terk edenlerin sayısı ise toplam 41,3 milyona ulaştı. Dünyada sığınma başvurusunda bulunmuş olup da başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen yaklaşık 3,5 milyon kişi bulunuyor. Son 1 yıl itibarıyla 1,7 milyon kişi sığınma talebinde bulunmuş olup söz konusu sığınma taleplerinin 83 bin 800’ü Türkiye’de yapıldı.

SİLAH İHRACATI DURDURULMALI

  • BM’nin mülteciliği ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırması gerektiğine dikkat çeken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, “BM Güvenlik Konseyi daimî üyelerini tutarlı olmaya ve bilhassa çatışma bölgelerine yaptıkları silah ihracatını durdurmaya davet ediyoruz” dedi. Demir ayrıca, Türkiye gibi ülkelerin sırtlandığı yüke dikkat çekerek, işbirliğinin artırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı: Mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı: Mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz
Abone Ol Google News
Kamu hizmetiyerine şovu seçtiniz

"Kamu hizmeti
yerine şovu seçtiniz"

​Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı.
Savaş ilanıdır

Savaş ilanıdır

Libya Ordusu, Sisi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş fişek gibi

Beşiktaş 'fişek' gibi

​Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanında farklı kazandı.
Havai fişek saçmalığı

Havai fişek saçmalığı

Maçı izleyenler ekran başında çıldırdı.
Dört ilde tablo <br>değişmeye başladı

Dört ilde tablo
değişmeye başladı

Vaka sayılarının artışı ile dikkat çekmişlerdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüs nedeniyle vefat eden sayısı 22, vaka sayısı 1248.

TMM yani tamam

TMM yani tamam

Erdoğan: Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.
Risk ortadan <br>kalkmış değil

Risk ortadan
kalkmış değil

Bakan Koca, yine uyardı!
Sınav için <br>helikopter kalktı

Sınav için
helikopter kalktı

28 öğrenci için jandarma devreye girdi.
Mazlumların <br>sesi olacağız

Mazlumların
sesi olacağız

Beştepe'den Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.
Borç açıklandı

Borç açıklandı

Galatasaray'ın net borcu belli oldu.

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.

​Adana'da dalgıç polis tarafından kurtarılmıştı.
Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu
Spor

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde başlayan ve mücadele esnasında da durmayan havai fişek gösterisi yüzünden, karşılaşma belirli bir süre duraksadı. Gösterinin bitmesiyle birlikte mücadele kaldığı yerden devam etti.
Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu
Hayat

Murat Ülker Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin açılışında konuştu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Prof. Dr. Asaf Atasever Hastanesi açılış töreninde konuştu. Hastaneye adı verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in damadı Murat Ülker, "Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 12 yıl önce yaşamını yitiren kayınpederim Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verilmesi çok kıymetli bir vefa göstergesidir. Ülker ve Ataseven ailesi olarak devletimize minnet ve şükranla hürmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan yanıt: Savaş ilanıdır
Dünya

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan yanıt: Savaş ilanıdır

Libya ordusu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, açıklamasında, "Sisi'nin, kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar, ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.