Milyonlarca insan yurtsuz: Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı rakam yaşanan dramı ortaya koydu

2050 yılı için yapılan göç tahminleri, 2020 verileriyle birlikte 30 yıl erken gerçekleşti. Ekonomik sebeplerden bağımsız olarak şiddet, çatışma, savaş ve doğal afetler nedeniyle ülkesini terk edenlerin sayısı ise toplam 41,3 milyona ulaştı. Dünyada sığınma başvurusunda bulunmuş olup da başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen yaklaşık 3,5 milyon kişi bulunuyor. Son 1 yıl itibarıyla 1,7 milyon kişi sığınma talebinde bulunmuş olup söz konusu sığınma taleplerinin 83 bin 800’ü Türkiye’de yapıldı.

SİLAH İHRACATI DURDURULMALI

BM’nin mülteciliği ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldırması gerektiğine dikkat çeken Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Av. Abdullah Resul Demir, “BM Güvenlik Konseyi daimî üyelerini tutarlı olmaya ve bilhassa çatışma bölgelerine yaptıkları silah ihracatını durdurmaya davet ediyoruz” dedi. Demir ayrıca, Türkiye gibi ülkelerin sırtlandığı yüke dikkat çekerek, işbirliğinin artırılmasını istedi.