Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı: Mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya Mülteciler Günü' için Twitter ehsabından bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.



20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020

OYNAT 00:00 Türkiye kapıları açtı: 120 bin mülteci Avrupa kapılarına dayanacak İdlib'deki insani kriz derinleşince, Türkiye mültecilere sınır kapılarını açtı. 24 saat içerisinde binlerce mülteci, Yunanistan sınırına dayandı. 120 bin mültecinin kısa sürede Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.

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OYNAT 00:00 Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyor Türkiye Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Karar sonrası mülteciler sınırdan geçmeye başladı. Sınırdan geçerken görüntülenen sığınmacılar kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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