Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı: Mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya Mülteciler Günü' için Twitter ehsabından bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.