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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı: Mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Twitter hesabından 'Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya Mülteciler Günü' için Twitter ehsabından bir mesaj yayınladı. Türkiye'nin mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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