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Hayat Bu kez şarkılar mülteciler için söylenecek
KÜLTÜR SANAT

Bu kez şarkılar mülteciler için söylenecek

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle online konser düzenliyor. Koronavirüs tedbirleri gereği fiziki olarak katılımın yapılmadığı konser canlı olarak TV Net, Şehir Ekranı Youtube kanalı ve Mülteci TV Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yarın akşam saat 20.00’de gerçekleştirilecek konserde aralarında Suriyeli ve Doğu Türkistanlı sanatçıların da bulunduğu isimler, eserlerini mülteciler için seslendirecek.

  • Grup Genç, Grup Yürüyüş, Aykut Kuşkaya, Ammar Acarlıoğlu, Ammar Sarsar, Malek Nour, Haysem Al Halabi, Kahar Ablız ve Yahya Hawwa’nın aynı sahneyi paylaşacağı konserin, organizasyonunu Süleyman Kurt, müzik yönetmenliğini Murat Polat, sunuculuğunu ise Ümit Sönmez yapacak.

Konser canlı yayınlanacak

Koronavirüs tedbirleri gereği fiziki olarak katılımın yapılmadığı konser canlı olarak TV Net, Şehir Ekranı Youtube kanalı ve Mülteci TV Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

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