Bu kez şarkılar mülteciler için söylenecek Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle online konser düzenliyor. Koronavirüs tedbirleri gereği fiziki olarak katılımın yapılmadığı konser canlı olarak TV Net, Şehir Ekranı Youtube kanalı ve Mülteci TV Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak.

Haber Merkezi 19 Haziran 2020, 23:21 Son Güncelleme: 19 Haziran 2020, 23:29 Yeni Şafak