Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiye en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke
POLİTİKA

Türkiye en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyada evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 79,5 milyona ulaştığını ve Türkiye'nin en fazla yabancıya ev sahipliği yapma liderliğini bu sene de koruduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dernekten "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, dünyada savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle yerinden edilenlerin giderek arttığı belirtildi.

  • Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 2019'da önceki yıla göre 9 milyon kişi artarak 79,5 milyona ulaştığı aktarılan açıklamada, "Türkiye ise en fazla yabancıya ev sahipliği yapma liderliğini bu sene de koruyor." ifadesi kullanıldı.

Katarakt ile mücadeleye devam
HAYAT
Katarakt ile mücadeleye devam

Halkımızın desteği bize moral veriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, savaşların, çatışmaların ve afetlerin her sene milyonlarca kişiyi vatanından ayırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

  • "Her sene milyonlarca insan yollara düşüyor, yeniden hayata tutunabilme umuduyla… Bizim payımıza düşen ise umutlarını kaybetmemeleri için onların yanında olup ellerini tutmak. Çünkü biliyoruz ki onları anlamak için aynı dili konuşmaya gerek yok. Yeryüzü Doktorları olarak dünyanın birçok bölgesindeki mültecilere bağışçılarımızın destekleri ile yardımlarımızı ulaştırıyoruz."

Derneğin Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Güney, "Halkımızın desteği bizimle olduğu müddetçe nerede bir yardıma ihtiyacı olan insan varsa biz ona destek olmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yeryüzü Doktorları Somali’de 5 doktor mezun etti
DÜNYA
Yeryüzü Doktorları Somali’de 5 doktor mezun etti
Abone Ol Google News
İddialar tamamen gerçek dışı

İddialar tamamen gerçek dışı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız iddialarına 'sert' yanıt.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.
İddialar gerçek dışı!

'​400 öğrenciye virüs bulaştı' haberine yalanlama.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.

​Adana'da dalgıç polis tarafından kurtarılmıştı.

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.

​4 aylık takibin ardından iki ilde dev operasyon.

Kısıtlamayı ihlal eden 6 kişiye 19 bin TL ceza kesildi.

​Türk denizciler üç aydır Eritre'de mahsurdu.

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'in sitesinde yayımlandı.
TL ile rahatladılar

TL ile rahatladılar

​Hem esnafın hem de işçinin yüzü gülmeye başladı.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Yılmaz Vural dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı.
Hainler kaçacak delik arıyor

Hainler kaçacak delik arıyor

MSB, komandoların yeni hedefleri ele geçirdiğini böyle duyurdu.

​Bakan Soylu, 'biraz daha gayret' dedi, grafikle beraber paylaştı.

Yurt dışından para, altın ve döviz getirilebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.