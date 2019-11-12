Hayat Katarakt ile mücadeleye devam
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Katarakt ile mücadeleye devam

13 yıldır göz sağlığına yönelik projeler gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları, “Görecek Güzel Günler Var, Yardım Edin Görsünler” kampanyası ile daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında, bir gözün açılması için gerekli bağış bedeli 500 TL olarak duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katarakt ameliyatı için sıra bekleyen hastalar.
Katarakt ameliyatı için sıra bekleyen hastalar.

Dünya üzerinde 2 milyar 200 milyon insanda görme bozukluğu bulunuyor.

Bunun 65 milyon 200 binini ülkemizde kolayca tedavi edilebilen katarakt rahatsızlığı oluşturuyor.

Kataraktın tek tedavisi ameliyat ancak ameliyat ile tedavi edilmediğinde körlüğe dahi sebep olabiliyor.

Yeryüzü Doktorları 2006 yılından beri gerçekleştirdiği göz sağlığı projeleri ile önlenebilir görme bozuklukları ile mücadele ediyor.

Katarakt ameliyatı olan bir hasta.

Katarakt hastalığı ile mücadeleye devam

Bu kapsamda “Görecek Güzel Günler Var, Yardım Edin Görsünler!” isimli bir kampanya başlatan derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı göz hekimi Uzm. Dr. Hasan Oktay Özkan “Yeryüzünde görmeye değer çok şey var. Fakat milyonlarca katarakt hastası görme yetisini gün geçtikçe kaybediyor. Yeni kampanyamız ile dünyada oldukça yaygın olarak görülen katarakt hastalığı ile mücadelemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca kataraktın yanı sıra ülkemizde yendiğimiz bir hastalık olan ancak dünyada görülmeye devam eden trahom hastalığını da tedavi etmeye çalışıyoruz.

Bu hastalık genellikle temiz suyun ve hijyen faktörlerinin yetersiz olduğu durumlarda ortaya çıkıyor ve maalesef ki bulaşıcı. Bir operasyon ile iyileşebilecek insanlar, okula gidebilecek çocuklar, evine ekmek getirebilecek babalar maddi imkânsızlıklar yüzünden körlüğe varan sorunlar ile karşı karşıya kalmasın istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı daha fazla kişiye ulaştırabilmemiz için halkımızın desteklerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kampanya kapsamında, bir gözün açılması için gerekli bağış bedeli 500 TL olarak duyuruldu.
  • Yeryüzü Doktorları
  • Yeryüzü Doktorları 2006 yılından beri göz sağlığına yönelik projeler gerçekleştirmekte. Bu kapsamda bu zamana kadar; Nijer, Kenya, Lübnan, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo DC, Sudan, Uganda, Pakistan, Çeçenistan (RF), Afganistan, Kamerun ve Mali’de 106 bin 74 göz muayenesi, 15 bin 495 göz ameliyatı ve 39 bin 932 gözlük dağıtımı ile görme bozuklukları ile mücadele etti ve etmeye devam ediyor.

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