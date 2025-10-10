Yeni Şafak
Motosikletinin plakasını bantla değiştiren sürücü polise yakalandı

16:5910/10/2025, Cuma
IHA
AFYONKARAHİSAR'DA KULLANDIĞIM MOTOSİKLETİN PLAKASINDAKİ RAKAM VE HARFLERLE BANT İLE OYNAYARAK DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞAN VE POLİSE YAKALANAN SÜRÜCÜYE TOPLAMDA YAKLAŞIK 7 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Afyonkarahisar’da kullandığ motosikletin plakasındaki rakam ve harfleri bant ile değiştirmeye çalışan ve polise yakalanan sürücüye toplamda yaklaşık 7 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Maliye Kavşağı ışıklarında bekleyen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin plakasının sarı renk bantla okunmasını güçleştirecek şekilde kapatıldığı ve trafikte kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Söz söz konusu motosikleti durduran ekipler sürücüsü M.A.’ya ilgili trafik kanunu ve yönetmelikleri uyarınca toplamda yaklaşık 7 bin TL para cezası kesti.

#Trafik
#motorsiklet
#Plaka
