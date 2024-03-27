MÜSİAD'ın ticari diplomasisi sürüyor: 45 farklı ülkeden diplomata ev sahipliği yaptı

MÜSİAD Diplomatik Misyon Şefleri ile İftar Programı, bu yıl MÜSİAD Genel Merkezi’nde Genel Başkan Mahmut Asmalı, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve 45 farklı ülkeden 60’dan fazla büyükelçi, başkonsolos ve ticari ateşenin katılımıyla gerçekleşti.





İftar programında konuşan Genel Başkan Mahmut Asmalı, Ramazan ayının Müslümanlar için öneminden bahsederek, Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Aynı zamanda Gazze’de Ekim ayından beri yaşanan zulme değinen Asmalı, Gazze’de yaşanan soykırımı ve insan hakları ihlallerini lanetledi.

Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:





“Gazze’de yaşanan soykırımı bir kez daha lanetliyorum ve Filistinlilere yönelik işgal ve ayrımcılık politikalarını ve insan hakları ihlallerini şiddetle reddediyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören son kararını geç kalmış bir umut ışığı olarak değerlendiriyoruz.”





Genel Başkan Mahmut Asmalı.





Yeni ihracat pazarlarına talibiz





İftar programında konuşan Genel Başkan Mahmut Asmalı, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlardan bahsederek, ülkemizin rekabetçi ve kaliteli üretim gücü, sahip olduğu teknik altyapı ve nitelikli iş gücüne vurgu yaptı.





Genel Başkan Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü: “MÜSİAD olarak, sürdürdüğümüz ticari diplomasi ile ihracatımızın kalıcı ve sürdürülebilir artış içinde olması ve dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna gelmemiz için yeni ihracat pazarlarına talibiz. Bildiğiniz gibi, ülkemiz küresel anlamda en yaygın diplomatik ağa sahip ülkeler arasında üçüncü sırada bulunuyor. Bizler de MÜSİAD olarak aramızdaki iş birliğini geliştirmek, ticari ilişkilerimizi daha yukarıya taşımak için ticari diplomasi faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çerçevede uluslararası iş forumları, fuarlar ve iş gezileri düzenliyoruz. Bir istikrar adası olan Türkiye, enerji kaynaklarına yakınlığı, stratejik ticaret yollarının kavşağında olması ve güçlü lojistik üsleriyle her geçen gün cazibe merkezi olma özelliğini artırmaktadır. Sizlerin de destekleriyle önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz.”

Küresel barış gerçekleşmeden ekonomik hedeflere ulaşmak zor





MÜSİAD’ın yabancı misyon şefleri iftarında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı dünya ve bölgedeki kriz ortamlarına vurgu yaparak, küresel bir barış tesis edilmeden sağlıklı bir ekonomik sistem inşa etmenin zor olduğunu dile getirdi. Ticari diplomasi ve ikili iş birlikleri gerçekleştirerek, her fırsatta barış iklimine zemin hazırladıklarını belirten Asmalı, MÜSİAD’ın yaptığı uluslararası çalışmalarla Türkiye’nin insani dış politikasına katkı sunduklarını söyledi. Genel Başkan Asmalı, “Bölgesel ve küresel bir barış tesis edilmeden sağlam ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi pek mümkün değil. Gazze’de İsrail’in işlediği insanlık suçlarını her platformda dile getiriyoruz. Tüm suçlar uluslararası camianın gözleri önünde alenen işleniyor. İnşallah, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı, sorunun çözülmesine bir vesile olur ve yaşanan zulüm kısa sürede son bulur.” dedi. Genel Başkan Asmalı aynı zamanda MÜSİAD’ın uluslararası çalışmalarla çok yollu diplomasiyi etkin şekilde uyguladığını vurguladı.





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