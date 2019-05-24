​Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı yeni yerine taşındı

Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan usta edebiyatçının eşyalarından günümüze ulaşan hatıraları, ailesi tarafından hayata geçirilen sergiyle de gün yüzüne çıkıyor.

Büyük Doğu Yayınları Yayın Koordinatörü ve aynı zamanda Kısakürek'in torunu olan Emrah Kısakürek, vakfın, dedesiyle ilgili bir müze hazırlamak amacıyla kurulduğunu dile getirdi. Emrah Kısakürek, dedesinin adı söylendiğinde ilk akla gelenlerden birinin de Büyük Doğu Yayınları olduğuna işaret ederek, artık vakıfla yayınevinin aynı binada olacağını ve bugün düzenlenecek anma etkinliğiyle birlikte binanın ziyarete açılacağını aktardı.

Binanın ikinci katını dedesine ait özel eşyalarından oluşan kalıcı sergiyle vakfa ayırdıklarının altını çizen Emrah Kısakürek, "Üstad'ın hayatından kesitleri gelen ziyaretçilere anlatacağız. Ayrıca araştırma kısmında araştırmacılar istedikleri gibi gelip Necip Fazıl hakkında bilgiler alabilecek." dedi.

Eşyalar Üstadın iklimini yansıtıyor

Kalıcı müzede yer alan eşyaların özelliklerine de değinen Emrah Kısakürek, şu bilgileri verdi:

"Üstadın eşyaları zaten kendi evimizdeydi yani içinde yaşadığımız evimizde. Dolayısıyla o eşyalarımızı, kendi eşyalarımızı gayet güzel koruduk. (Bugüne kadarki) Tamiratlarını, bakımlarını yaptık. Burada görecekleri eşyalar Üstadın iklimini göstermek bakımından önemli. Mesela Üstadın müzik zevki hakkında çok bilgisi olmayanlar için plakları (Beethoven, Çaykovski, Puccini, Verdi) var burada. Üstad çok radyo dinlediğinden, radyoları var. Ayrıca at zevkine ait kamçısı var. Biyografik belgeler var. Buradaki göstereceğimiz iklimin haricinde zaten koca bir araştırma merkezi var. Orada da hususen araştırma yapacakları büyük bir zenginlik var. Zaten aileden fertler genelde her gün burada oluyor. Üstadın sevenleri, onun mirasları gibi bizi de görmek isterlerse gelebilir. Zaten eşyalarıyla, anılarıyla burada baş başa kalacaklar."

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4 senelik uğraşın sonucu

Necip Fazıl'ın torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak da vakıf bünyesinde açılan sergi ve araştırma merkezi için 4 sene uğraş verdiklerini ifade etti. Dedesinin sağlığından itibaren bugüne kadar onunla ilgili yazılmış tüm haberler, dergilerdeki makaleler, dedesinin kaleme aldığı yazılar, araştırmalar, kitaplar ve çeviri eserlerden oluşan arşivin okurun ve araştırmacıların hizmetine sunulacağını kaydeden Sönmezocak, şunları söyledi:

"Mesela 1939 senesi Yeni Mecmua burada. Orijinal evraklar üzerinden tarihi inceleyebilir okuyucularımız, araştırmacılarımız. Yahut Büyük Doğu dergilerinin orijinallerine bakıp inceleyebilirler. İstedikleri dökümanları almaları konusunda da yardımcı oluyoruz. Araştırmacılar, Kafa Kağıdı'nın tefrikalarını, 1984 baskısı gazete örneklerini, 'Bir Adam Yaratmak' tiyatro oyunuyla ilgili çıkan tiyatro tanıtım makalesinin orijinal nüshasını, Üstadın kendi el yazısıyla yazışmaları, mektupları ve fotoğraflarının hepsine ulaşabilir. Üstad bir eser yaparken nasıl çalışmış. Bütün eskizleri, şablonlarının hepsi burada mevcut. Müdafaları, kendi ailesinin ya da annesinin yazdığı el yazısı notlar, ithaflar hepsi burada. Dolayısıyla Üstada dair merak edilen ne varsa hepsine burada ulaşabilir araştırmacılar. Burada dolaplar içerisinde çok gizli bir hazine var aslında. Dokunmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz."

Müzede Necip Fazıl'ın gözyaşı mendili var

Büyük Doğu Yayınları Editörü Suat Ak ise merkezin açılışının Necip Fazıl'ın vefatının 36. yılı dolayısıyla bugün yapılacağını aktardı.

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Kısakürek'in özel eşyalarının yer aldığı serginin hazırlanmasında eşi Neslihan Hanım'ın da mutlaka hatırlanması gerektiğini belirten Ak, "Neslihan Hanım, müzede yer alan özel eşyaların özellikle arşivde bulunan dokümanların bir çoğunu seneler içerisinde derleyip toplamış. Üstada ait yayınlanmış her ne varsa, gazete kupürleri ve mektuplar dahil. Hepsini büyük bir titizlik içerisinde kolilere doldurup muhafaza etmiş." değerlendirmesinde bulundu.