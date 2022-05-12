Hayat Nesli tükenmek üzereydi Bahçede görüntülendi
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Nesli tükenmek üzereydi: Bahçede görüntülendi

Türkiye’de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altına olan vaşak Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde bir evin bahçesinde görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Nesli tükenmek üzereydi: Bahçede görüntülendi
Av ararken bahçede görüntülendi

Erzincan’da birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.
Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Erzincan merkeze bağlı Yeşilçay köyünde görüntülendi.
Sabah saatlerinde Hakan Yeşil’e ait bahçeye giren vaşak bir süre bakındıktan sonra seslerin gelmesi üzerine uzaklaştı.
Vaşağı gören Hakan Yeşil ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi
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Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi
Sivas kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, doğal ortamında bir öğretim üyesi tarafından çok yakından görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan vaşak, avını yerken görüntülendi
OYNAT 00:32
Nesli tükenmekte olan vaşak, avını yerken görüntülendi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.


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