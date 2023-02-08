Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım

TRT’nin film ve dizi setlerinden deprem bölgesine teçhizat yardımı
TRT, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, tüm imkanlarını seferber ettiğini ve yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Açıklamada, “Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkımlara sebebiyet veren bu depremlerin yürek yakan etkileri ise ülke sınırlarını aşıyor. Tarihimizin en büyük deprem felaketini yaşadığımız bu acı günlerde; yaralarımızı sarmak, beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için TRT ve paydaş yapımcıları tüm imkânlarını seferber ederek bir yardım kampanyası başlattı” denildi.