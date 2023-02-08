Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım

Oyuncu, Sinan Albayrak Türk sinema ve dizi sektöründeki yapımcılara deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için seslendi. "Bütün şehirler karanlıkta, ışığa ihtiyaç var." diyen Albayrak, " Bütün yapım şirketleri dizileri durdursun. Bütün o ışık kamyonları, jeneratörler karavanlar bölgeye nakledilsin." ifadelerini kullandı. Bir bölümlük dizi masrafıyla çok sayıda insanın hayatının kurtarılabileceğine vurgu yapan Albayrak, "Bu bir zekattır, bu bir diyettir. Binlerce karavandan yüzlerce jeneratör, ışık kamyonundan bahsediyorum. O zifiri karanlığa ışık olmaya gidelim. 'Ne olacak bir haftanın masrafı olsun' desin yapımcılarımız" diye konuştu.