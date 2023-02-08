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Hayat

Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım

Oyuncu Sinan Albayrak, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 7.7'lik depremin ardından yaşanan enerji sıkıntısına dikkat çekerek yapımcılara çağrıda bulundu. "Bütün yapım şirketleri dizileri durdursun. Bütün o ışık kamyonları, jeneratörler karavanlar bölgeye nakledilsin." diyen Albayrak, bir bölümlük dizi masrafıyla çok sayıda insanın canının kurtarılabileceğine dikkat çekti.

19:09 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sinan Albayrak.

Sinan Albayrak.

Oyuncu, Sinan Albayrak Türk sinema ve dizi sektöründeki yapımcılara deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için seslendi.

"Bütün şehirler karanlıkta, ışığa ihtiyaç var." diyen Albayrak,
" Bütün yapım şirketleri dizileri durdursun. Bütün o ışık kamyonları, jeneratörler karavanlar bölgeye nakledilsin."
ifadelerini kullandı.

"KARANLIĞA IŞIK OLMAYA GİDELİM"

Bir bölümlük dizi masrafıyla çok sayıda insanın hayatının kurtarılabileceğine vurgu yapan Albayrak,
"Bu bir zekattır, bu bir diyettir. Binlerce karavandan yüzlerce jeneratör, ışık kamyonundan bahsediyorum. O zifiri karanlığa ışık olmaya gidelim. 'Ne olacak bir haftanın masrafı olsun' desin yapımcılarımız"
diye konuştu.


Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım
Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım

Oyuncu, Sinan Albayrak Türk sinema ve dizi sektöründeki yapımcılara deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi için seslendi. "Bütün şehirler karanlıkta, ışığa ihtiyaç var." diyen Albayrak, " Bütün yapım şirketleri dizileri durdursun. Bütün o ışık kamyonları, jeneratörler karavanlar bölgeye nakledilsin." ifadelerini kullandı. Bir bölümlük dizi masrafıyla çok sayıda insanın hayatının kurtarılabileceğine vurgu yapan Albayrak, "Bu bir zekattır, bu bir diyettir. Binlerce karavandan yüzlerce jeneratör, ışık kamyonundan bahsediyorum. O zifiri karanlığa ışık olmaya gidelim. 'Ne olacak bir haftanın masrafı olsun' desin yapımcılarımız" diye konuştu.


#Oyuncu
#Sinan Albayrak
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Karavan
1 saat önce
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Oyuncu Sinan Albayrak'tan yapımcılara karavan ve jeneratör çağrısı: Setleri durdurup karanlığa ışık olalım
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