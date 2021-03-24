Hayat Oyuncu Tolga Karelin Amerikan Rüyası gerçek oldu "Büyüme hikayem" diyerek paylaştı
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Oyuncu Tolga Karel'in 'Amerikan Rüyası' gerçek oldu: "Büyüme hikayem" diyerek paylaştı

‘Yaprak Dökümü’ dizisinde rol alan Tolga Karel Amerika'da lojistik şirketi kurdu. Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. 'Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım’ diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Oyuncu Tolga Karelin Amerikan Rüyası gerçek oldu: Büyüme hikayem diyerek paylaştı
Tolga Karel.

‘Yaprak Dökümü’ dizisinde rol alan Tolga Karel Amerika'da lojistik şirketi kurdu.

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

AMERİKAN RÜYASI GERÇEK OLDU

Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. 'Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım’ diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.Pandemide işleri açılan Karel, 'Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO’luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir 'çıraklığını yapmadığım işin ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin başındayım rabbim yar ve yardımcım olsun' mesajını paylaştı.

Oyuncu Tolga Karel tır şoförü oldu
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