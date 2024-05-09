Özel bir güvenlik firmasının Avrupa'ya uçan yolculara uyguladığı çağ dışı yöntemler isyan ettirdi

Uluslararası havalimanlarında yolcular, havalimanından içeriye giriş yapmadan önce rutin kontrollerden geçerler. Eğer prosedüre aykırı bir durum yoksa yolcu, havalimanının içerisine alınır. İçeriye alındıktan sonra vatandaşlar, uçağının kalkış yapacağı kapıya gitmeden önce bir güvenlik aramasına daha takılır. Burada da rutin kontroller dışında kimlik ve biletlere bakılır. Hemen akabinde yolcu, uçağına biner ve seyahatine başlar.

Ancak İngiltere, ABD Kanada gibi Avrupa ülkelerine Türkiye'den direkt uçuş yapacak olan yolcular için güvenlik işlemleri burada bitmiyor.





Avrupa ülkesine gidenlere ekstra denetim

Gözen Security isimli bir güvenlik firması, ABD, Kanada, İngiltere gibi belli başlı ülkelere hizmet veriyor. Bu firma, anlaşmalı olduğu ülkelerin güvenlik taleplerini yerine getirmekle mükellef. Gözen güvenlik şirketi çalışanları, havalimanı ve uçuş yapılan havayolu şirketinin onayı dahilinde rutin kontrollerden geçen yolcuları, tekrardan bir denetime sokuyor.

Çağ dışı yöntemlerle yolcuları isyan ettiriyorlar

Havalimanı güvenliğinin yaptığı rutin kontrollerde kullanılan x-ray cihazları, yolcuları bekleyen bu sürpriz denetimde yer almıyor. Bu kontrole maruz kalan vatandaşların sosyal medyada yazıp çizdiklerine göre; Çalışanlar, yolcuların üstlerini ve kabin bagajlarını didik didik ediyor. Üstelik bunu yaptıkları herhangi bir 'oda' yok. Ulu orta herkesin içinde yolcuların bagajlarını boşalıyor ve eşyaları ortalığa saçılıyor. Ayrıca bunlar yaşanırken gözenlerin çok kaba ve kibirli bir şekilde iletişim kurdukları da söyleniyor.





Bu uygulamadan mağduriyet yaşayan vatandaşlardan bir diğer serzenişi de şu; "Havalimanlarının güvenlikleri yetersiz mi ki, ekstra bir güvenlik firmasıyla anlaşılıyor? Hadi güvenlik gereği duydun. Duyabilirsin. Bu Gözen Security firmasının, yolculara bu kadar kibirli ve rencide edici davranmasına gerek var mı?"







