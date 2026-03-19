Pazarcıdan pes dedirten hile: Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı tepki çekti

Ankara’da bir pazarcının, karpuzları daha kırmızı göstermek için pancarla boyadığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, satıcının karpuzların iç kısmına müdahale ederek meyveleri olduğundan daha taze ve kaliteli göstermeye çalıştığı görüldü. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu eylem, hem etik hem de sağlık açısından tartışmaya yol açtı.