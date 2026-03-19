Pazarcıdan pes dedirten hile: Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı tepki çekti

Pazarcıdan pes dedirten hile: Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı tepki çekti

10:3519/03/2026, Perşembe
G: 19/03/2026, Perşembe
Ankara’da bir pazarcının, karpuzları daha kırmızı göstermek için pancarla boyadığı ortaya çıktı.
Ankara’da bir pazarcının, karpuzları daha kırmızı göstermek için pancarla boyadığı ortaya çıktı.

Ankara’da yaşanan bir olay, gıda güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Bir pazarcı esnafının, karpuzun içini daha kırmızı ve olgun göstermek amacıyla pancarla boyadığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Ankara’da bir pazarcının, karpuzları daha kırmızı göstermek için pancarla boyadığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, satıcının karpuzların iç kısmına müdahale ederek meyveleri olduğundan daha taze ve kaliteli göstermeye çalıştığı görüldü. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu eylem, hem etik hem de sağlık açısından tartışmaya yol açtı.

“KİMSE GÖRMEDEN” NOTUNU DÜŞTÜ

Skandal görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaşan pazarcının, paylaşıma “Kimse görmeden” notunu düşmesi ise tepkileri daha da artırdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken satıcının bu davranışı eleştirel yorumları da beraberinde getirdi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterirken, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Gıda güvenliği uzmanları, özellikle açık pazarlarda satılan ürünlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uzmanlar, meyve ve sebzelerin doğal görünümünün dışına çıkan aşırı renk, parlaklık ya da doku farklılıklarının şüpheyle karşılanması gerektiğini belirtti.

