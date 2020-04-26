Plaklardan beslendim

Müzik hayatına piyona ile başlayan opera sanatçısı Efruze, “Assolist” adlı albümüyle Türk sanat müziğine yeni bir yorum getiriyor. Doğan Müzik etiketiyle çıkan albümdeki Gözleri Aşka Gülen, İçin İçin Yanıyor, İnleyen Nağmeler, Fikrimin İnce Gülü gibi şarkılar, eski bir yöntem olan hücum kayıt sistemiyle canlı olarak kaydedilmiş. Sanatçı, hem eğitimli bir sese sahip hem de özgün tınısıyla nostaljik efsaneleri hatırlatıyor. Efruze ile müzik ve assolist kavramı üzerine konuştuk.

OPERANIN PRIMADONNA’SI ASSOLİST OLDU

Assolist olma hikâyelerini filmlerde izlerdik. Sizin hikâyeniz nedir? Bu fikir nasıl canlandı sizde, bu türe nasıl geçiş yaptınız?

Ben çocukluğumdan beri müzikle iç içe büyüdüm. Müziğe piyano çalarak başladım daha sonra müzik lisesine oradan da İÜD Konservatuarı Opera bölümüne kadar uzanan çok uzun bir eğitim sürecinden geçtim. Okulda okuduğum yıllarda operalarda oynamaya başladım. Sonra mezun olduktan sonra İstanbul Operası’nın ve Cemal Reşit Rey konser salonunun Opera prodüksiyonlarında başroller oynadım. Operalarda başrol oynayan sopranolara ‘Primadonna ‘denir. Ben bu kavramı assolistlik kavramına çok benzetiyorum assolistin kelime anlamı da birinci solist demek sonuçta. Neden operadan sonra Türk sanat müziği derseniz o biraz enteresan bir hikâye. Bir gün operada bir konserim sonrasında bana Nesrin Sipahi CD’si hediye edildi. Kendisini ilk dinlediğim anda güçlü ve tertemiz yorumuna çok hayran kaldım. Ve söylediği şarkılar o kadar hoşuma gitti ki bir proje dâhilinde konserler dizisi yaptım bu şarkılarla. Sonrasında da sahnede seslendirmeyi en çok sevdiğim şarkıları bu albümde topladım.Sanatçılar arası çekişme, işletmeler arası rekabet derken bir döneme damgasını vurmuştur assolistlik. Sizin kişisel tarihinizde assolistler nasıl bir yer kaplıyor?

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Biraz önce bahsettiğim gibi Nesrin Sipahi benim için hep bir yol gösterici oldu. Anneannelerimizin bahsettiği gazino kavramına ben yetişemedim ama ailemden Maksim Gazinosu’nun hikâyelerini çok dinlemişliğim vardır. Evimizde çalan pikapta hep bir Zeki Müren ya da Emel Sayın plağı olurdu. Ben de o plakları her dinlediğimde şarkıcı olma hayalleriyle gezerdim evin içinde. Dinlediğim müzikler beni o kadar güzel beslemiş ki uzun seneler operada solistlik yaptıktan sonra şimdi Assolist albümümüm ile karşınızdayım.

YENİ KURALLAR YAZACAĞIM

Nedir assolistliğin kuralları sizce?

Bence hayatta herkes kendi kurallarını koyar. İnsan olarak bu dünyadaki en önemli kuralın ve görevimizin hangi işi yaparsak yapalım yaptığımız işin potansiyelimizin en iyisini yapmak olduğunu düşünüyorum. Ben de eğitimimin bana verdiği güçle ve birikimle değişen teknoloji çağında, özellikle yeni kuşakların Türk Sanat Müziğini unutmadan, severek dinletecek yeni kurallar yazmayı hedefliyorum.

Eskilerde en büyük hayal assolist olmaktı. Günümüzde ise youtuber olmak isteniyor. Emek yoğun ve yetenek aranan assolistlikten youtuber’lığa değişen vizyon hakkında ne söylemek istedikleriniz neler?

Tüm dünyada teknoloji gelişirken eğitim kalitesinin aynı oranda düşmesinin sonuçları diye düşünüyorum. Tüm bilgilerin Google’dan alındığı çağımızda tüm hayatın ellerindeki tablet ya da telefonlar kadar olduğunu düşünen bireyler yetişiyor maalesef. Yeni nesle gerçek emeğin, gerçekten çalışmanın ne demek olduğunu anlatmak bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Eskiden plak satışı sonra kaset sonra CD derken şimdi platformlardan müzik indirilip dinleniyor. Değişim kaçınılmaz ama sanat müziği unutulmadan keyif vermeye devam edecektir. Şu anda içinde bulunduğumuz sağlık savaşı umarım insanlığın bakış açısını değiştirir ve sanal yerine gerçek güzellikleri görmesini sağlar.

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Konserde eşlik eder gibi

Albüm repertuarı nasıl seçildi? Sizin için özel olan parçalar hangileri?

Albüm repertuarını konserlerimde söylemeyi en çok sevdiğim eserlerden seçtim. Bu parçaları seçerken de dinleyicilerin en çok eşlik ettikleri şarkıları da göz önünde bulundurdum. Stüdyo aşamasına geçtiğimizde tüm albümün canlı konser gibi olmasını istedim. Bu yüzden biraz zor olan ve artık pek tercih edilmeyen hücum kayıt diye tabir edilen, yani tüm enstrümanların bir konserdeymiş gibi aynı anda çalındığı bir kayıt türünü gerçekleştirdik. İyi ki de bu yolu seçmişiz. Sonuçta sımsıcak ve samimi bir toplam oldu diye düşünüyorum. Benim için klibini çektiğimiz bestesi ve güftesi Gündoğdu Duran beye ait olan ‘Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın’ eserinin ayrı bir önemi var. Konserlerimiz sırasında en çok istek alan ve sözlerini kendime çok yakın hissettiğim bir eserdir.

Klasiklerin yeri dolmuyor