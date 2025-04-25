Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'normal doğum' açıklaması: Sezaryen bir ameliyat, doğum şekli değil

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında normal ve sezaryen doğuma ilişkin açıklamada bulundu. Memişoğlu, "Biz kimseye hareket etmiyor, kimseyi zorlamıyoruz. Doğal olan normal doğum, normal yani. Gerektiği zaman, endikasyonu olduğu zaman, tıbbi olarak gerçekten zorunlu olduğu zaman ben genel cerrahım, tabii ki ameliyat yapacak. Sezaryen bir ameliyat, doğum şekli değil. Ameliyat ile çocuğun çıkarılmasıdır. Dünyada sezaryen oranı yüzde 15'tir. 10 doğumdan sadece bir veya ikisidir. Bizde 10 doğumdan 6'sı sezaryendir" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Habertürk televizyonu canlı yayınında soruları yanıtladı. Memişoğlu, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Deprem esnasında Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde olduğunu ifade Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hemen İstanbul'a intikal ederek AFAD'a geldiklerini anlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilinin İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında düzenlenen afet yönetimi toplantısına davet edilmediği iddiasına ilişkin soru üzerine Bakan Memişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ya da vekilinin AFAD'ın koordinasyonunda yapılan toplantılarda her zaman yer aldığını söyledi.
Memişoğlu, AFAD'ın organizasyonunda daha önceki depremlerde de toplantılar yapıldığını hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı veya vekili kimse onun otomatik olarak geldiği bir afet koordinasyon merkezi orası. Orada büyükşehir belediye başkan vekili de vardı. Bütün toplantılara katıldı. Biz, açıklama yaparken de masamızdaydı. Vali Bey de yanımızdaydı. Bütün gün onunla beraberdik." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat depreminden sonra büyük bir yenilenmenin yaşandığının altını çizen Memişoğlu, deprem bölgesindeki hastanelerin sayısının şu anda deprem öncesinden çok daha modern olduğunu söyledi.
"Cumartesi günü büyük bir tatbikat yapıyoruz"
Depreme hazırlığın sadece kağıt üzerinde olamayacağını vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:
"Depreme hazırlık bir mantalite doğurur dedik. 1999 depreminde bu ülke bir acı yaşadı. Ondan sonra devlet kurumları daha koordineli olacak şekilde AFAD organizasyonu ile depreme hazırlık aşamasını yaptı. Özellikle 5,8 şiddetindeki 2019'daki İstanbul depremi bize birçok şeyi öğretti. İstanbul ile ilgili sağlık tarafında da ne yapmamız gerektiğini çalıştık ve aynı zamanda da 6 Şubat depreminde de İstanbul bölgeye sağlık anlamında çok büyük bir destek verdi. Maraş ve Hatay'a sahaya 12. saatte gitmiştik. Sahra Hastanemiz ve tırımız 24. saatte orada kurulmuştu."
Bakan Memişoğlu, depremde ve sağlık sistemindeki insanların, otomatik olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini önceden bilmesi gerektiğini vurgulayarak, deprem tatbikatlarına ilişkin şunları kaydetti:
Bakan Memişoğlu, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki yaralıların durumuna ilişkin soruya, "En çok çarpma, atlama, alakalı omurga ve ayak yaralanmaları diyebileceğimiz ortopedik yaralanmalar oldu. Onlar da panik halinde hareketten, çarpmadan kaynaklı. Çok fazla atlayan yok ama kaçarken ayağını vuran yaklaşık 236 kişi. Şu anda 41 kişi kaldı, 38'i İstanbul'da 3 ise diğer şehirlerde olmak üzere onların da hepsinin ameliyatlarla ortopedik travmaya bağlı özellikle bacak kırıkları fazla." yanıtını verdi.
"DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUMDUR"
Sağlık Bakanı olarak doğru ve sağlıklı olanı söylemek ve bununla ilgili planlama üretip politika yapmakla mükellef olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Biz kimseye hareket etmiyor, kimseyi zorlamıyoruz. Doğal olan normal doğum, normal yani. Gerektiği zaman, endikasyonu olduğu zaman, tıbbi olarak gerçekten zorunlu olduğu zaman ben genel cerrahım, tabii ki ameliyat yapacak. Sezaryen bir ameliyat, doğum şekli değil. Ameliyat ile çocuğun çıkarılmasıdır. Dünyada sezaryen oranı yüzde 15'tir. 10 doğumdan sadece bir veya ikisidir. Bizde 10 doğumdan 6'sı sezaryendir." diye konuştu.
"Ben 1966 doğumluyum, sezaryen doğumluyum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konudaki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de Memişoğlu, şunları söyledi:
"Ben Sağlık Bakanı'yım, kendisi de sağlıkçı. Bununla ilgili siyasete çok karışmış durumda sanıyorum. Tıbbi endikasyon dediğimiz, tıbben gereklilik başka bir şeydir. Keyfiyet başka bir şeydir. Biz keyfi olan sezaryen harici normal doğum olması gereken zamanlarda önerimiz, bunun doğal şartlarda bebeğe de faydası olanı, sağlıklı olanı tercih etmesidir. Sezaryen olan doğal değildir. Ben 1966 doğumluyum, sezaryen doğumluyum. Ben sezaryenim. Benim annem, bana 'Baskı yaptırıyorsun.' demiyor ki. Ben diyorum ki tıbbi endikasyon olan her şeyin yapılması gerekiyor. Doğal olan normal doğumdur, siz ne yaparsanız yapın. Çocuğun hem akciğerinin gelişiminde ve bütün hücrelerinin gelişiminde her şeyin doğal olduğu yoldur. Tabii ki endikasyon olursa ameliyat olabilir. Türkiye'de 6 aydır bu oranlar, yüzde 2 düşmüş durumda."
"Sezaryeni tabii ki azaltmak istiyoruz"
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün, sezaryen doğumla ilgili TBMM'de soru önergesi vermesine ilişkin soru üzerine Kemal Memişoğlu, "Arkadaşımıza anlatamamışız ve anlamak istememiş. Tıp merkezlerinde acil sezaryen yapabilirler ancak planlı, saatli sezaryenlerin hastanelerde olması tıbbi zorunluluktur. Sezaryeni tabii ki azaltmak istiyoruz. Buna neden karşı çıkıldığını çözemiyorum." yanıtını verdi.
Memişoğlu, "Sezaryeni ne kadar zamanda ne kadar düşürmeyi planlıyorsunuz?" sorusuna karşılık şunları söyledi:
"Hastanelerimiz her yere ulaşabiliyor"
Özel sektör, kamu, üniversite fark etmeksizin hepsinin sağlık hizmetini standart olarak sunması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Sırrı Süreyya Önder, bu sağlık sistemi ve 'özel hastane' dediğiniz hastanedeki yetenek ve altyapı sayesinde bugün yaşıyor. Mecliste, 'Bitti, sağlık sistemini yok ettiniz.' diyen insanlar, o hastanede nasıl bir sağlık sisteminin olduğunu gördüler. Ben teşekkür beklemiyorum ama üniversiteler, özel sektör ve devlet hastanelerimizde senede 1 milyar kez insanlara bakabiliyor, 800 binin üzerinde ameliyat yapabiliyor, her yere ulaşabiliyoruz." şeklinde konuştu.
"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta ilan edeceğiz"
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:
ASELSAN tarafından açık kalp ameliyatlarında kullanılması için üretilen kalp akciğer makinesine ilişkin soru üzerine Memişoğlu, "Çok stratejik bir cihaz, bu cihaz olmasa kalp ameliyatı yapamazsınız. Bu cihazı Türkiye'de üretebilir hale geldik ve yüzde 90'ı da yerli. Türkiye, üretim konusunda da sanayi konusunda da sağlıkta artık kabuğunu kırıyor. Bizim iddiamız sağlık, savunma sanayisinden daha büyük bir sanayi olacak." dedi.
"Aile hekimleri tarafından verilen randevular hastanede görülmüyor, geri çevriliyor ya da erteleniyor." şeklindeki iddiaların sorulması üzerine Memişoğlu, "Birkaç tane örnek yanlışlıkla olmuş olabilir ama genel olarak böyle bir durum yok. Hastanelerimizin yüzde 10 kontenjanını tamamen aile hekimlerine ayırdık." ifadelerini kullandı.