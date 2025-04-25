Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'normal doğum' açıklaması: Sezaryen bir ameliyat, doğum şekli değil

"0-12 saat çok kritik bir saat. Herkes ne yapacak, nasıl hareket edecek bununla ilgili bir süreç analizi yaptık. 'Mevcut kapasitede biz 12 saat nasıl devam edebiliriz, İstanbul'a yardım gelmese de bunu nasıl yönetebilirizi hesapladık. 12-18 saatte ne yapacağımızı, 18-36 saatte neler olması gerektiğini, 36 saatte ne rutine gireceğini hesapladığımız bir çalışma yaptık. Bu çalışmada İstanbul'un içindeki sağlıkçılar da dahil nasıl hareket edeceğinin ezberlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 'Deprem oldu mu İstanbul'da bütün ambulanslarımız talimat beklemeden çıksın' dedik. 'Helikopterlerimiz var, otomatik olarak kalksın' dedik. Dün öyle kalktılar mesela. Benim 'kalksın' dememe gerek yok. Kalksın ben ona havada komuta gerektiği zaman vereyim. Biz aynı zamanda referans hastaneler kurduk. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri Anadolu'daki bütün hastanelerle eşleştirdik. İstanbul'u 10 bölgeye böldük. İstanbul bütün Türkiye'yi destekleyebilir ama bütün Türkiye'nin organize şekilde İstanbul'u destekleyebilmesi için İstanbul'u 10 bölgeye böldük. Bu 10 bölgede hangi şehir ve hangi alana gideceğini bilecek. O şehirdeki sağlıkçısından aile hekiminden, eczacısından özel hastanesine kadar herkesi de birbiriyle eşleştirdik. 16 il, Tuzla ve Kadıköy bölgesinden cumartesi günü oradan gelecek hangi hastaneye gidecek, nasıl gidecek onları bilecek. 2025 ve 2026'da sık sık tatbikat yaparak insanlara nereye gideceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Sağlık anlamındaki ulaşımımızı da karayolu ile değil daha çok havayolu ve denizyolu ile planlıyoruz."