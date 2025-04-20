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Özel hastanelerde yeni dönem: Karar Resmi Gazete’de!

Özel hastanelerde yeni dönem: Karar Resmi Gazete’de!

13:0520/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Planlı sezaryen doğum yasaklandı mı?
Planlı sezaryen doğum yasaklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde planlı sezaryen doğumlara sınırlama getiren yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Özellikle tıp merkezleri ve polikliniklerde planlı sezaryen uygulamasına izin verilmeyecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte düzenlemenin detayları.

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel sağlık kuruluşlarında planlı sezaryen doğumlara ciddi sınırlamalar getirildi. Özellikle tıp merkezleri ve polikliniklerde planlı sezaryen uygulamasına izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemeye göre, doğum yapmak isteyen kadınların yönlendirileceği sağlık tesislerinde vajinal doğum için uygun altyapının bulunması şartı aranacak. Doğum ünitesi kurulması için ise en az 16 metrekarelik doğum salonu ve ameliyathaneye yakın, kontrol edilebilir giriş-çıkış alanları zorunlu hale getirildi. Ameliyathanesi olmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesine izin verilmeyecek. 10 ve üzeri uzman tabip kadrosuna sahip olan, 24 saat hizmet veren tıp merkezleri, gerekli koşulları sağladıkları takdirde acil servis ve cerrahi müdahale birimi kurabilecek. Ancak bu müdahalelerin ikincil bir işlem gerektirmeyecek şekilde planlanması şart koşulacak. Ayrıca, uygulama izin belgesi alınması zorunlu hale getirilecek.

#sezaryen doğum
#Planlı sezaryen doğum
#Resmi Gazete
#Sağlık Bakanlığı
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