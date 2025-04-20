Yeni düzenlemeye göre, doğum yapmak isteyen kadınların yönlendirileceği sağlık tesislerinde vajinal doğum için uygun altyapının bulunması şartı aranacak. Doğum ünitesi kurulması için ise en az 16 metrekarelik doğum salonu ve ameliyathaneye yakın, kontrol edilebilir giriş-çıkış alanları zorunlu hale getirildi. Ameliyathanesi olmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesine izin verilmeyecek. 10 ve üzeri uzman tabip kadrosuna sahip olan, 24 saat hizmet veren tıp merkezleri, gerekli koşulları sağladıkları takdirde acil servis ve cerrahi müdahale birimi kurabilecek. Ancak bu müdahalelerin ikincil bir işlem gerektirmeyecek şekilde planlanması şart koşulacak. Ayrıca, uygulama izin belgesi alınması zorunlu hale getirilecek.