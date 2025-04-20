Sağlık Bakanlığı'ndan sezaryen doğum kararı: Artık izin verilmeyecek

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefleri kapsamında özel sağlık kuruluşlarında normal doğumu teşvik etmeye yönelik yeni bir adım attı.





Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, tıbbi zorunluluk olmadan özel tıp merkezlerinde planlı sezaryen doğumlara izin verilmeyecek.





Tibbi gerekçe yoksa sezaryen yasak





Yeni düzenlemeye göre, yalnızca tıbbi gerekçeye dayanmayan sezaryen doğumlar özel tıp merkezlerinde gerçekleştirilemeyecek. Bu adımın, sezaryen oranlarını düşürerek normal doğumu teşvik etmesi hedefleniyor.





Doğum ünitesi ve ameliyathane şartı





Artık tıp merkezlerinde doğum yapılabilmesi için doğum ünitesi kurulması zorunlu hale geldi. Ancak ameliyathanesi olmayan merkezlere bu ünite için izin verilmeyecek. Doğum salonları en az 16 metrekare olacak ve ameliyathaneye yakın, ancak genel dolaşımdan uzak bir noktada bulunacak.





Kayıtlar elektronik ortamda tutulacak





Yönetmelikle birlikte dijital kayıt zorunluluğu da getirildi. Merkezlerde yapılan işlemler elektronik ortamda kaydedilecek ve bildirim sistemiyle entegre şekilde çalışacak.





Denetimler sıklaşacak cerrahi birimler kurulabilecek





Yeni yönetmelik kapsamında, tıbbi uygulamalar bilimsel standartlara uygunluk açısından daha sık denetlenecek. Ayrıca 10 ve üzeri uzman hekimin görev yaptığı merkezlerde cerrahi müdahale birimi kurulmasının önü açıldı. Birden fazla polikliniğin birleştirilerek tıp merkezi oluşturulabilmesi de artık mümkün olacak.







