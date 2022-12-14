Hayat Sağlık Bakanlığı uyardı Son dönemin popüler diyetlerine dikkat
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı uyardı: Son dönemin popüler diyetlerine dikkat

Sağlık Bakanlığı, ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme Rehberi’ hazırladı. Yaşa ve cinsiyete göre nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatan rehberde, ‘yeni nesil besin’ kavramına da yer verildi.

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Sağlık Bakanlığı uyardı: Son dönemin popüler diyetlerine dikkat
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Rehberde, toplumda fazla kilolu ve obez bireylerin oranının gittikçe yükseldiği anlatılarak, sağlık için risk oluşturabilecek sürdürülebilir olmayan diyetler konusunda uyarı yapıldı. Bu tür diyetlere örnek olarak tek tip besine dayalı diyetler, yüksek proteinli diyetler, düşük karbonhidratlı ketojenik diyetler, alkali Diyet, kan grubu diyetleri verildi. Ayrıca son dönemde popüler olan aralıklı açlık için de “Aralıklı açlık diyetlerinin yaşam tarzına etkilerinin yanı sıra, bağırsak mikrobiyotası üzerine metabolik etkilerinin olabileceği varsayılıyor” denildi.

EKOLOJİK ETKİLER ARAŞTIRILIYOR

Hürriyet'in haberine göre; Yeni nesil yiyeceklere de değinilen rehberde şu bilgilere yer verildi: “Dünya nüfusunun hızla artmasına karşın, ekilebilir alanların sınırlı oluşu nedeniyle böcekler, deniz yosunları, mikro algler, yapay etler gibi yeni protein kaynakları besin güvenliği, sağlık ve beslenme yararları ile ekolojik etkileri açısından araştırılıyor. ”

BEKÂR MÖNÜSÜ

Rehberde bekâr bir erkek için mönü de paylaşıldı:

* Kahvaltıda çay, sebzeli omlet, zeytin, bir tatlı kaşığı bal, söğüş sebze, bir dilim tahıllı ekmek.

* Ara öğünde meyve

* Öğlen etli kuru fasulye, bulgur pilavı, cacık, mevsim salata, bir dilim tahıllı ekmek.

* Ara öğünde tost ve ayran.

* Akşam yemeğinde tarhana çorbası, tavuk sote, soslu makarna, çoban salata, bir dilim tahıllı ekmek.

* Gece ara öğünde yoğurt, elma.

Bilim insanları araştırdı: Beslenme şeklini değiştirerek 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Akdeniz tipi beslenen kişilerin ömürlerine 13 yıl ekleyebilecekleri açıklandı.
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KADIN DA 10, ERKEK DE 13 YILPLOS Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, bir kadının 20 yaşında Akdeniz tipi beslenmeye başlaması durumunda ömrünü 10 yıldan biraz fazla artırabileceği belirtilirken, aynı yaşta sağlıklı beslenmeye başlayan bir erkeğin ise hayatına 13 yıl ekleyebileceği aktarıldı.
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DAHA AZ KIRMIZI ETAraştırmada, daha az kırmızı ve işlenmiş et, daha fazla meyve ve sebze, baklagil, kepekli tahıl ve kuruyemiş yemeye odaklanan optimize edilmiş bir diyet, kırmızı et ve işlenmiş gıdalara odaklanan tipik bir Batı diyetinin yerini alması durumunda kişilerin uzun ömürlü olabileceğine dair bir model oluşturuldu.
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Çalışma, daha sağlıklı bir diyete odaklanmanın yaşlı yetişkinlerin yaşamlarını da uzatabileceğini vurguladı.
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60 YAŞINDA BAŞLANIRSA...60 yaşında söz konusu diyete başlayan bir kadının, ömrünü sekiz yıl uzatabileceği aktarılırken, aynı yaşta başlayan erkeklerin yaşamlarına yaklaşık dokuz yıl ekleyebileceğinin altı çizildi.
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80 YAŞINDAKİLERE YAKLAŞIK 3,5 YIL ÖMÜR EKLİYORAraştırmada, sebze temelli bir beslenme tarzının 80 yaşındakilere kişilere de fayda sağlayabileceği aktarılırken, kişilerin diyet değişikliklerinden yaklaşık 3,5 yıl ekstra yaşam kazanabileceklerine değinildi.
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DAHA AZ KRONİK HASTALIK GÖRÜNÜRAraştırmanın bulguları ile ilgili konuşan yaşam tarzı tıbbı ve beslenme uzmanı Dr. David Katz, Diyet kalitesinin iyileştirilmesinin kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltacağı fikri uzun süredir yerleşmiştir” derken, “Daha az kronik hastalık ve erken ölümün daha fazla yaşam beklentisi anlamına gelmesi mantıklı diye konuştu.
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Katz, ‘Optimal olarak söz edilen diyet şeklinin sadece tipikten çok daha iyi olduğunu söyleyen Katz, yemek şeklinin daha fazla geliştirilebileceğini ve daha da büyük faydalar sağlayabileceğini hissettiğini de sözlerine ekledi.
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DSÖ, 2015’TEN BU YANA KANSEROJEN OLARAK SINIFLANDIRIYORNTVde yer alan habere göre, Uzun yıllardır süregelen araştırmalarda, kırmızı ve işlenmiş etler koroner kalp hastalığı ve bağırsak kanseri de dahil olmak üzere önemli sağlık riskleriyle ilişkilendirilmişti.
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İngiltere Sağlık Bakanlığı Beslenme Bilimsel Danışma Komitesi üyesi Oxford Üniversitesi epidemiyoloğu Tim Key, İşlenmiş etin bağırsak kanserine neden olabileceğine dair önemli kanıtlar var” derken, “O kadar ki, Dünya Sağlık Örgütü 2015ten beri bunu kanserojen olarak sınıflandırıyor ifadelerini kullandı.
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İLK OLARAK NE YAPILMALI?Uzmanlar, kırmızı ve işlenmiş etleri, yağsız kümes hayvanları, balık ve bitki proteinleri ile değiştirmenin yemek şeklini hızlı bir şekilde iyileştirmenin bir yolu olduğunu söylüyor.
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Bitki proteinleri arasında soya fasulyesi, nohut, mercimek ve diğer baklagiller, tempeh, fındık, tohumlar ve kinoa gibi tam tahıllar bulunurken, brokoli gibi bazı sebzeler de yüksek düzeyde protein içeriyor.
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YEMEK ŞEKLİ NASIL İYİLEŞTİRİLİR?Araştırmalarda, yemek şekline daha fazla sebze eklemenin ve daha az kırmızı et tüketmenin en önemli yolunun üst üste beş yıl en iyi diyet ödülünü kazanan Akdeniz diyeti olduğu belirtiliyor.
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Akdeniz tipi beslenme, meyve, sebze, fasulye, mercimek, kepekli tahıllar, fındık ve tohumlara odaklanırken, başlamanın kolay bir yolunun ‘her hafta fasulye, kepekli tahıllar ve sebzelere dayalı bir yemek pişirmek’ olduğu aktarılıyor.
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Bilim insanları araştırdı: Beslenme şeklini değiştirerek 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz
Beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Söz konusu çalışmada, sebze ve meyve ağırlıklı beslenen kişilerin ömürlerine 13 yıl ekleyebilecekleri belirtildi. Akdeniz tipi beslenen 20 yaşında bir erkeğin yaşamına 13 yıl ekleyebileceği belirtilen araştırmada, aynı yaştaki kadınların da yaşamlarını 10 yıldan fazla artırabilecekleri aktarıldı. İşte "Sağlıklı bir ömür için nasıl sağlıklı beslenilir?" sorunun yanıtı ve araştırmaya dair detaylar...


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