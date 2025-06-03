Şanlıurfa Kültür Yolu bir milyon ziyaretçiye ulaştı

Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa’nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu. Bunların arasında Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” Sergisi, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hala Yaşıyorum” Sergisi ziyaretçilerle buluşturuldu. Adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak” Hat Sergisi ise Mevlid-i Halil Camii’nde 24 Haziran’a sergilenmeye devam edecek.