Şanlıurfa Kültür Yolu bir milyon ziyaretçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçi katıldı. 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki festivalde konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomi ve arkeoloji atölyelerine kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.
Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa’nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu. Bunların arasında Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” Sergisi, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hala Yaşıyorum” Sergisi ziyaretçilerle buluşturuldu. Adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak” Hat Sergisi ise Mevlid-i Halil Camii’nde 24 Haziran’a sergilenmeye devam edecek.
KONSER ALANI BOŞ KALMADI
Festival boyunca Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kurulan sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalde “Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi”, Geleneksel Sanatlar Derneğinin “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimi, Geleneksel Sanatlar Derneğinin “Yaşayan Miras Çalıştayı ve Söyleşisi” ile “Son Veriler Işığında Taş Tepeler Kazıları Söyleşisi” gerçekleştirildi. Festivalin dokuzuncu gününde çocuklar, “Define Adası” ve “Tebeşir Ağacı” çocuk oyunlarıyla tiyatro dolu bir gün yaşadı.