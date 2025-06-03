Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Şanlıurfa Kültür Yolu bir milyon ziyaretçiye ulaştı

Şanlıurfa Kültür Yolu bir milyon ziyaretçiye ulaştı

04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’ne yaklaşık 1 milyon ziyaretçi katıldı. 24 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki festivalde konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden gastronomi ve arkeoloji atölyelerine kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.

Festival kapsamında sanatseverler, kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa’nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu. Bunların arasında Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” Sergisi, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hala Yaşıyorum” Sergisi ziyaretçilerle buluşturuldu. Adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak” Hat Sergisi ise Mevlid-i Halil Camii’nde 24 Haziran’a sergilenmeye devam edecek.

KONSER ALANI BOŞ KALMADI

Festival boyunca Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kurulan sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi ünlü sanatçılar, hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalde “Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi”, Geleneksel Sanatlar Derneğinin “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimi, Geleneksel Sanatlar Derneğinin “Yaşayan Miras Çalıştayı ve Söyleşisi” ile “Son Veriler Işığında Taş Tepeler Kazıları Söyleşisi” gerçekleştirildi. Festivalin dokuzuncu gününde çocuklar, “Define Adası” ve “Tebeşir Ağacı” çocuk oyunlarıyla tiyatro dolu bir gün yaşadı.



#Aktüel
#Kültür Festivali
#Define Adası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Diyanet açıklaması